Вивели в поле й забили до смерті — на Черкащині жорстоко вбили неповнолітнього

Поліція на місці злочину. Фото: Нацполіція

У Корсунь-Шевченківському районі Черкаської області двоє чоловіків вбили неповнолітнього. Вони намагалися приховати злочин, заховавши тіло хлопця в полі.

Про це повідомила пресслужба поліції Черкащини у Telegram.

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Так, до правоохоронців звернулася жінка та повідомила про зникнення 17-річного сина.

Він пішов гуляти, однак протягом доби не з'явився вдома та перестав відповідати на телефонні дзвінки.

Поліція розпочала пошуки хлопця та встановила, що неповнолітній був по-звірячому вбитий, а до злочину причетні двоє місцевих — 18 та 20 років.

Поліція на місці вбивства. Фото: Нацполіція

"Під час розпивання спиртних напоїв та на ґрунті неприязних відносин, вони завдали тілесних ушкоджень неповнолітньому після чого, вивели в поле та спричинили тілесних ушкоджень, несумісних із життям", — йдеться у повідомленні.

Тіло потерпілого вирішили засипати землею на місці, однак правоохоронцям вдалося встановити їхню причетність до злочину.

Місце злочину. Фото: Нацполіція

Місце злочину. Фото: Нацполіція

Обох зловмисників було затримано та повідомлено про підозру в умисному вбивстві.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Їм загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі.

Скриншот допису поліції

Скриншот допису поліції

Як розповіла матір вбитого Валентина Редько у дописі у Facebook, разом з сином на Черкащину вони переїхали з Краматорська Донецької області. Її чоловік вже звідти пішов служити до лав Збройних сил України.

Вона боїться, що справа може бути не розкритою та забутою, а винні не понесуть покарання. Тому закликала до максимального розголосу.

Скриншот допису Валентини Редько

За словами подруги хлопця, один зі зловмисників скоїв злочин не вперше. Рік тому він зарубав сокирою ще одного чоловіка та залишив помирати.

Вона розповіла, що тоді свідки злочину втекли та побоялися свідчити проти вбивці.

Скриншот допису дівчини

Нагадаємо, на Одещині знайшли вбиту жінку з дитиною. Наразі відомо, що злочинця вже затримано, з ним працюють правоохоронці.

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