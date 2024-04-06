Вывели в поле и забили до смерти — на Черкащине жестоко убили несовершеннолетнего
В Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области двое мужчин убили несовершеннолетнего. Они пытались скрыть преступление, похоронив тело парня в поле.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Черкащины в Telegram.
Жестокое убийство несовершеннолетнего на Черкащине
К правоохранителям обратилась женщина и сообщила об исчезновении 17-летнего сына.
Он пошел гулять, однако в течение суток не появился дома и перестал отвечать на телефонные звонки.
Полиция начала поиски парня и установила, что несовершеннолетний был зверски убит, а к преступлению причастны двое местных — 18 и 20 лет.
"Во время распития спиртных напитков и на почве неприязненных отношений они нанесли телесные повреждения несовершеннолетнему, после чего вывели в поле и нанесли телесные повреждения, несовместимые с жизнью", — говорится в сообщении.
Тело потерпевшего решили засыпать землей на месте, однако правоохранителям удалось установить их причастность к преступлению.
Оба злоумышленника были задержаны, им сообщили о подозрении в умышленном убийстве.
Решается вопрос об избрании меры пресечения. Им грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Как рассказала мать убитого Валентина Редько в посте в Facebook, вместе с сыном на Черкащину они переехали из Краматорска Донецкой области. Ее муж уже оттуда пошел служить в ряды Вооруженных сил Украины.
Она боится, что дело может быть нераскрыто и забыто, а виновные не понесут наказание. Поэтому призвала к максимальной огласке.
По словам подруги парня, один из злоумышленников совершил преступление не впервые. Год назад он зарубил топором еще одного мужчину и оставил умирать.
Она рассказала, что тогда свидетели преступления скрылись и побоялись свидетельствовать против убийцы.
Напомним, на Одещине нашли убитую женщину с ребенком. Пока известно, что преступник уже задержан, с ним работают правоохранители.
Также мы писали, что во Львове засудили трех членов организованной группы, которые покушались на убийство известного бизнесмена.
Читайте Новини.LIVE!