Вывели в поле и забили до смерти — на Черкащине жестоко убили несовершеннолетнего

Полиция на месте преступления. Фото: Нацполиция

В Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области двое мужчин убили несовершеннолетнего. Они пытались скрыть преступление, похоронив тело парня в поле.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Черкащины в Telegram.

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К правоохранителям обратилась женщина и сообщила об исчезновении 17-летнего сына.

Он пошел гулять, однако в течение суток не появился дома и перестал отвечать на телефонные звонки.

Полиция начала поиски парня и установила, что несовершеннолетний был зверски убит, а к преступлению причастны двое местных — 18 и 20 лет.

Полиция на месте убийства. Фото: Нацполиция

"Во время распития спиртных напитков и на почве неприязненных отношений они нанесли телесные повреждения несовершеннолетнему, после чего вывели в поле и нанесли телесные повреждения, несовместимые с жизнью", — говорится в сообщении.

Тело потерпевшего решили засыпать землей на месте, однако правоохранителям удалось установить их причастность к преступлению.

Место преступления. Фото: Нацполиция

Место преступления. Фото: Нацполиция

Оба злоумышленника были задержаны, им сообщили о подозрении в умышленном убийстве.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Им грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Скриншот поста полиции

Скриншот поста полиции

Как рассказала мать убитого Валентина Редько в посте в Facebook, вместе с сыном на Черкащину они переехали из Краматорска Донецкой области. Ее муж уже оттуда пошел служить в ряды Вооруженных сил Украины.

Она боится, что дело может быть нераскрыто и забыто, а виновные не понесут наказание. Поэтому призвала к максимальной огласке.

Скриншот поста Валентины Редько

По словам подруги парня, один из злоумышленников совершил преступление не впервые. Год назад он зарубил топором еще одного мужчину и оставил умирать.

Она рассказала, что тогда свидетели преступления скрылись и побоялись свидетельствовать против убийцы.

Скриншот поста девушки

Напомним, на Одещине нашли убитую женщину с ребенком. Пока известно, что преступник уже задержан, с ним работают правоохранители.

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