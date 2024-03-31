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Віталій Кім адмін? Хто насправді є куратором Telegram-каналу "Николаевский Ванек"

31 березня 2024 02:15
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Хто справжній адміністратор каналу Николаевский Ванек
Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім. Фото: FrontNews
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Месенджер Telegram здобув шалену популярність в Україні, де виникла величезна кількість різних інформаційних каналів та груп. Одним з таких став канал "Николаевский Ванек", який не лише підбадьорює українців та попереджає про небезпеку обстрілів, а й гостро цікавить суспільство одним питанням — хто ж адміністратор цієї спільноти. 

Журналіст ТСН поцікавився хто може бути причетним до ведення Telegram-каналу.

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Що таке "Николаевский Ванек"

Telegram-канал "Николаевский Ванек" виник практично через кілька днів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наразі це один з найпопулярніших каналів у месенджері, який має 2,3 млн підписників. 

Скрін
Скриншот каналу Николаевский Ванек

Канал входить у трійку найбільших інформаційних Telegram-каналів в Україні та випереджує деяких популярних блогерів та навіть ЗМІ. Адміністратор каналу веде "фірмову" комунікацію з підписниками — називає їх ласкаво "київчата", "дніпрята" й не тільки. 

Українці нерідко цікавилися тим, хто ж насправді ховається за ширмою каналу та є його творцем чи власником. Серед "підозрюваних" був навіть голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. 

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Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім з постером. Фото: Гордон

Хто адмін Telegram-каналу "Николаевский Ванек"

Ведуча проєкту "Хоробрі серця" Валентина Хамайко  поцікавилась у Віталія Кіма, чи є він читачем каналу "Ванька" або ж його адміністратором. Посадовець нарешті дав конкретну відповідь. 

"Вже не можу писати, тому, звісно зараз читаю і взаємодію з ним. Багато в чому тг-канал змінився, але залишилося одне — той самий режим роботи залишився таким, яким був у перші вісім місяців. Вчора ми до третьої ночі моніторили небо, передавали інформацію, але я туди не пишу. Ми просто співпрацюємо. Адміністратор цього тг-каналу — це незалежна людина зі своїми думками", — сказав очільник Миколаївської ОВА.

Цікаво, що у червні 2023 року у Віталія Кіма цікавились про його причетність до ведення каналу, на що він тоді заперечив та навіть не став викривати ім'я справжнього адміністратора.

Нагадаємо, у Верховній Раді, 25 березня, зареєстрували законопроєкт про регулювання діяльності Telegram. Зокрема нардепів бентежить безконтрольна робота месенджера через який активно поширюється пропаганда РФ та фейки. 

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Віталій Кім
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