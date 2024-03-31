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Виталий Ким админ? Кто на самом деле куратор Telegram-канала "Николаевский Ванек"

31 марта 2024 02:15
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Кто настоящий администратор канала
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким. Фото: FrontNews
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Мессенджер Telegram приобрел огромную популярность в Украине, где возникло огромное количество различных информационных каналов и групп. Одним из таких стал канал "Николаевский Ванек", который не только ободряет украинцев и предупреждает об опасности обстрелов, но и остро интересует общество одним вопросом — кто администратор этого сообщества.

Журналист ТСН поинтересовался, кто может быть причастен к ведению Telegram-канала.

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Что такое "Николаевский Ванек"

Telegram-канал "Николаевский Ванек" возник практически спустя несколько дней после полномасштабного вторжения России в Украину. Сейчас это один из самых популярных каналов в мессенджере, у которого 2,3 млн подписчиков.

Скрин
Скриншот канала Николаевский Ванек

Канал входит в тройку крупнейших информационных Telegram-каналов в Украине и опережает некоторых популярных блоггеров и даже СМИ. Администратор канала ведет "фирменную" коммуникацию с подписчиками — называет их ласково "киевчата", "днепрята" и не только.

Украинцы нередко интересовались тем, кто действительно прячется за ширмой канала и является его создателем или владельцем. Среди "подозреваемых" был даже глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Ким
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким с постером. Фото: Гордон

Кто админ Telegram-канала "Николаевский Ванек"

Ведущая проекта "Храбрые сердца" Валентина Хамайко поинтересовалась у Виталия Кима, является ли он читателем канала "Ванька" или его администратором. Чиновник наконец-то дал конкретный ответ.

"Уже не могу писать, поэтому, конечно, сейчас читаю и взаимодействую с ним. Во многом тг-канал изменился, но осталось одно — тот же режим работы остался таким, каким был в первые восемь месяцев. Вчера мы до трех ночи мониторили небо, передавали информацию, но я туда не пишу. Мы просто сотрудничаем. Администратор этого канала — это независимый человек со своими мыслями", — сказал глава Николаевской ОВА.

Интересно, что в июне 2023 года у Виталия Кима интересовались его причастностью к ведению канала, на что он тогда возразил и даже не стал разоблачать имя настоящего администратора.

Напомним, в Верховной Раде, 25 марта, зарегистрировали законопроект о регулировании деятельности Telegram. В частности, нардепов смущает бесконтрольная работа мессенджера, через который активно распространяется пропаганда РФ и фейки.

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