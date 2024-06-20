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Вища рада правосуддя звільнила суддю Тандира, який збив на смерть нацгвардійця

20 червня 2024 14:48
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Суддю Тандира, який збив нацгвардійця, звільнили — деталі
Олексій Тандир на суді. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Вища рада правосуддя у четвер, 20 травня, звільнила скандального суддю Олексія Тандира, який насмерть збив нацгвардійця у Києві. Рішення члени ВРП підтримали одноголосно.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

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В ЦПК заявили, що паралельно Святошинський суд Києва продовжує слухати кримінальну справу, яка стосується ДТП. Водночас там додали, що нещодавно Тандир здійснив невдалу спробу мобілізуватись, вступивши на військову службу до чернігівської тероборони.

Крім того, Тандир знову розповідав, що нічого не порушив, не уникав проходження тесту на стан алкогольного сп’яніння та перебував у шоковому стані. Аналогічну думку поділяв і адвокат судді.

Втім, доповідач у справі, член Вищої ради правосуддя Олег Кандзюба запропонував відхилити скаргу Тандира на рішення Дисциплінарної палати ВРП про власне звільнення. Проте одноголосне рішення дозволило їм звільнити суддю, однак той ще може оскаржити це рішення до Великої палати Верховного Суду. 

Також в ЦПК додали, що з моменту скоєння ДТП, Тандир весь час отримував суддівську винагороду. Тепер ці виплати мають припинити. 

Нагадаємо, раніше у Києві суд відправив під домашній арешт 70-річного чоловіка, який був учасником нападу на волонтерку, звинувативши його у хуліганстві. 

А також у столиці судитимуть чиновника, який нелегально вирубував та вивозив деревину з лісу поблизу Чорнобильської атомної електростанції, завдавши шкоди на понад 240 тисяч гривень.

ДТП
Київ
суд
правосуддя
Україна
судді

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