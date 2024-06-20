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Не виконав наказ — Верховний Суд прокоментував справу військового, що служить з 2015 року

20 червня 2024 00:10
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Бригадир Софія
редактор
Верховний суд залишив вирок військовому, який служить з 2015 року
Верховний Суд. Фото: Верховний Суд
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Верховний Суд залишив вирок у п'ять років позбавлення волі військовослужбовцю за невиконання наказу під час воєнного стану. У суді зазначили, що навіть з урахуванням початку служби з 2015 року, позитивних відгуків, наявності травми та наявності неповнолітньої дитини, звільнення від покарання не вважається можливим.

Про це повідомила Судово-юридична газета у вівторок, 18 червня.

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Деталі справи військового

Старший солдат, службовець військової служби за контрактом, який з 2015 року проходив військову службу в різних підрозділах і є учасником бойових дій, був призначений командиром на посаду водія десантно-штурмового взводу з 1 червня 2022 року. У червні 2022 року, під час перебування на тиловому пункті управління десантно-штурмового батальйону, він відмовився виконати усний наказ заступника командира бригади щодо переходу до командно-спостережного пункту для виконання завдань у складі своєї роти. За версією обвинувачення, це підірвало бойову готовність та боєздатність підрозділу.

Вироком Павлоградського міськрайонного суду від 14 лютого 2023 року солдата було засуджено до 5 років позбавлення волі, але йому було надано випробувальний термін на 2 роки. Дніпровський апеляційний суд скасував це рішення та 11 вересня 2023 року виніс новий вирок, за яким солдат має відбути 5 років позбавлення волі без випробувального терміну.

Адвокат подав касаційну скаргу до Верховного Суду, зазначаючи, що апеляційний суд не надав достатніх обґрунтувань для призначення такого покарання. Він також наголошував, що причиною відмови виконувати наказ було погіршення стану здоров'я. Захисник звертав увагу на його участь у бойових діях та наявність неповнолітньої дитини на утриманні, а також на щире каяття в злочині.

Що вирішив Верховний суд

Верховний Суд прийшов до висновку, що аргументи захисту є недостатніми. Суд першої інстанції детально проаналізував докази, та вирішив, що обвинувачений міг виконати наказ, попри травму плеча. З’ясувалося, що хоча обвинувачений і отримав рекомендації лікаря та планував оперативне лікування, він не звертався за медичною допомогою до червня 2022 року і не повідомив про погіршення стану здоров'я. Зважаючи на всі обставини, суд вважає, що обвинувачений ухилився від виконання наказу.

Верховний суд підтримав рішення суду першої інстанції, зазначивши, що звільнення військовослужбовця від відбування покарання могло б сприяти порушенню військової дисципліни і підриву захисту держави в умовах воєнного стану. Верховний Суд підтримав цей підхід, наголосивши на важливості дотримання суспільних інтересів і необхідності стримування вчинення подібних злочинів іншими особами.

Нагадаємо, у Львівській області ухвалили судове рішення щодо військовослужбовця, який п’ять годин був відсутній у наметовому містечку, де проходив службу. Суддя визнала військового винним і оштрафувала його.

Раніше парамедик ЗСУ Олександр "Ронін" заявив, що найчастіше самовільно покидають поле битви бійці, які довго знаходяться на передовій.

суд
в'язниця
Верховний суд
Україна
військові
покарання

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