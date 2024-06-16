Бізнес в Україні — Верховний суд дозволив втручатися у підприємницьку діяльність

Робота українського підприємства. Фото: investkalush.if.ua

Касаційний господарський суд Верховного суду України ухвалив постанову, яка практично дозволяє суддям легально втручатися в підприємницьку діяльність та оцінювати доцільність бізнесових рішень, прийнятих власниками, топ-менеджментом компаній, радою директорів чи зборами акціонерів.

Про це пишуть Факти з посиланням на постанову суду.

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Суддям дозволили втручатися в бізнес

За інформацією ЗМІ, повний текст постанови став доступним для сторін справи та громадськості нещодавно. Документ ставить під сумнів право підприємців зберігати свої частки в бізнесі та зобов'язує суддів апеляційної інстанції оцінювати доцільність бізнес-рішень власників компаній, навіть порушуючи "правило ділового рішення", яке забороняє судам втручатися у господарську діяльність і оцінювати бізнес-логіку підприємців.

Як приклад, у матеріалі наводиться рішення Верховного суду у справі № 911/266/22, яка стосувалась корпоративного спору довкола ТОВ "Преміорі" — українського виробника шин з Білої Церкви. Власник компанії — підприємець Олександр Мерзляков.

"У розпал епідемії коронавірусу власник компанії вирішив залучити інвестора і збільшити в 5 разів статутний капітал, аби співвідношення долей стало 20 на 80 на користь нового інвестора. Компанія так працювала певний час. Утім, наприкінці 2021 року бізнес-опоненти, які не мали відношення до компанії, вирішили оскаржити такі дії із залучення інвестора і визнати їхню нікчемність. Зокрема, провели для цього сумнівну заміну бенефіціара ТОВ "Преміорі" в британському реєстрі бізнесу", — йдеться у повідомленні ЗМІ.

Суд першої інстанції визнав залучення інвестора неправомірним, апеляційний суд прийняв протилежне рішення. У Верховному суді судді, замість традиційного розгляду касаційної скарги, виклали своє тлумачення ключових питань, яке стане прецедентом для інших судів. Незважаючи на звичайну судову практику, члени колегії фактично запровадили судовий контроль над діяльністю бізнесу в Україні, дозволяючи суддям безпосередньо оцінювати бізнес-рішення. Проте судді можуть мати обмежене розуміння того, як саме приймаються підприємницькі рішення в різних галузях, що може вплинути на об'єктивність їхніх оцінок.

"У судовій постанові йдеться про такий базовий елемент бізнес-діяльності, як залучення інвестицій через запрошення зовнішнього партнера і так зване "розмивання" частки первісного власника — зменшення частки у відносному вимірі без зміни абсолютного значення. Такі угоди укладаються регулярно, і мотивація для їх укладення може бути найрізноманітнішою", — пишуть ЗМІ.

Проте у Верховному суді вирішили, що насправді "розмивання" — це щось не дуже хороше, і за ним нібито ховається бажання первісного власника просто "подарувати" свою частку залученому інвестору.

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