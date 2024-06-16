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Верховный суд разрешил судьям вмешиваться в свободу бизнеса — детали

16 июня 2024 18:15
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Бизнес в Украине — Верховный суд разрешил вмешиваться в предпринимательскую деятельность
Работа украинского предприятия. Фото: investkalush.if.ua
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Кассационный хозяйственный суд Верховного суда Украины принял постановление, которое практически позволяет судьям легально вмешиваться в предпринимательскую деятельность и оценивать целесообразность бизнес-решений, принятых собственниками, топ-менеджментом компаний, советом директоров или собранием акционеров.

Об этом пишут Факты со ссылкой на постановление суда.

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По информации СМИ, полный текст постановления доступен для сторон дела и общественности недавно. Документ подвергает сомнению право предпринимателей сохранять свои доли в бизнесе и обязывает судей апелляционной инстанции оценивать целесообразность бизнес-решений владельцев компаний, даже нарушая "правило делового решения", которое запрещает судам вмешиваться в хозяйственную деятельность и оценивать бизнес-логику предпринимателей.

В качестве примера в материале приводится решение Верховного суда по делу № 911/266/22, которое касалось корпоративного спора вокруг ООО "Премиори" — украинского производителя шин из Белой Церкви. Владелец компании — предприниматель Александр Мерзляков.

"В разгар эпидемии коронавируса владелец компании решил привлечь инвестора и увеличить в 5 раз уставный капитал, чтобы соотношение долей стало 20 на 80 в пользу нового инвестора. Компания так работала определенное время. В конце 2021 года бизнес-оппоненты, не имевшие отношения к компании , решили обжаловать такие действия по привлечению инвестора и признать их ничтожность", — говорится в материале.

Суд первой инстанции признал привлечение инвестора неправомерным, апелляционный суд принял противоположное решение. В Верховном суде судьи вместо традиционного рассмотрения кассационной жалобы изложили свое толкование ключевых вопросов, которое станет прецедентом для других судов. Несмотря на обычную судебную практику члены коллегии фактически ввели судебный контроль над деятельностью бизнеса в Украине, позволяя судьям непосредственно оценивать бизнес-решения. Однако судьи могут иметь ограниченное понимание того, как принимаются предпринимательские решения в различных отраслях, что может повлиять на объективность их оценок.

"В судебном постановлении говорится о таком базовом элементе бизнес-деятельности как привлечении инвестиций через приглашение внешнего партнера и так называемом "размывании" доли первоначального владельца — уменьшении доли в относительном измерении без изменения абсолютного значения. Такие соглашения заключаются регулярно, и мотивация для их заключения может быть самая разная", — пишут СМИ.

Тем не менее, в Верховном суде решили, что на самом деле "размывание" — это что-то не очень хорошее, и за ним якобы скрывается желание первоначального владельца просто "подарить" свою долю привлеченному инвестору.

Ранее мы сообщали, что в Украине за неуплату налогов предпринимателям грозят разного уровня наказания . В частности, привлечение к уголовной ответственности возможно при превышении неуплаты установленной законом суммы.

Также в интервью Новости.LIVE глава Финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев рассказал, что в тени экономики Украины находится не менее 1,5 трлн грн . Из них до 600 млрд - могли бы поступить в бюджет.

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