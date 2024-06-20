Верховный суд оставил приговор военному, который служит с 2015 года

Верховный суд. Фото: Верховный Суд

Верховный Суд оставил приговор в пять лет лишения свободы военнослужащему за невыполнение приказа во время военного положения. В суде отметили, что даже с учетом начала службы с 2015 года положительных отзывов, наличия травмы и наличия несовершеннолетнего ребенка освобождение от наказания не считается возможным.

Об этом сообщила Судебно-юридическая газета во вторник, 18 июня.

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Старший солдат, служащий военной службы по контракту, который с 2015 года проходил военную службу в разных подразделениях и является участником боевых действий, был назначен командиром водителя десантно-штурмового взвода с 1 июня 2022 года. В июне 2022 года, находясь на тыловом пункте управления десантно-штурмового батальона, он отказался выполнить устный приказ заместителя командира бригады о переходе в командно-наблюдательный пункт для выполнения задач в составе своей роты. По версии обвинения это подорвало боевую готовность и боеспособность подразделения.

Приговором Павлоградского горрайонного суда от 14 февраля 2023 года солдат был приговорен к 5 годам лишения свободы, но ему был предоставлен испытательный срок на 2 года. Днепровский апелляционный суд отменил это решение и 11 сентября 2023 г. вынес новый приговор, по которому солдат должен отбыть 5 лет лишения свободы без испытательного срока.

Адвокат подал кассационную жалобу в Верховный суд, отмечая, что апелляционный суд не предоставил достаточных обоснований для назначения такого наказания. Он также отмечал, что причиной отказа выполнять приказ было ухудшение состояния здоровья. Защитник обращал внимание на его участие в боевых действиях и наличие несовершеннолетнего ребенка на иждивении, а также на искреннее раскаяние в преступлении.

Что решил Верховный суд

Верховный Суд пришел к выводу, что аргументы защиты недостаточны. Суд первой инстанции подробно проанализировал доказательства и решил, что обвиняемый мог выполнить приказ, несмотря на травму плеча. Выяснилось, что хотя обвиняемый и получил рекомендации врача и планировал оперативное лечение, он не обращался за медицинской помощью до июня 2022 и не сообщил об ухудшении состояния здоровья. Судя по всем обстоятельствам, суд считает, что обвиняемый уклонился от исполнения приказа.

Верховный суд поддержал решение первой инстанции, отметив, что освобождение военнослужащего от отбывания наказания могло бы способствовать нарушению военной дисциплины и подрыву защиты государства в условиях военного положения. Верховный Суд поддержал этот подход, отметив важность соблюдения общественных интересов и необходимость сдерживания совершения подобных преступлений другими лицами.

Напомним, во Львовской области было принято судебное решение в отношении военнослужащего, который пять часов отсутствовал в палаточном городке, где проходил службу. Судья признала военного виновным и оштрафовала его.

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