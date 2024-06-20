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Высший совет правосудия уволил судью Тандира, сбившего насмерть нацгвардейца

20 июня 2024 14:48
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Судью Тандира, сбившего нацгвардейца, уволили — детали
Алексей Тандыр на суде. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Высший совет правосудия в четверг, 20 мая, уволил скандального судью Алексея Тандыра, который насмерть сбил нацгвардейца в Киеве. Решение члены ВРП поддержали единогласно.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

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В ЦБК заявили, что параллельно Святошинский суд Киева продолжает слушать уголовное дело, которое касается ДТП. В то же время там добавили, что недавно Тандыр предпринял неудачную попытку мобилизоваться, вступив на военную службу в черниговскую терроборону.

К тому же Тандыр снова рассказывал, что ничего не нарушил, не избегал прохождения теста на состояние алкогольного опьянения и находился в шоковом состоянии. Аналогичное мнение разделял и адвокат судьи.

Впрочем, докладчик по делу член Высшего совета правосудия Олег Кандзюба предложил отклонить жалобу Тандыра на решение Дисциплинарной палаты ВРП о собственном увольнении. Однако единогласное решение позволило им уволить судью, однако тот еще может обжаловать это решение в Большую палату Верховного Суда.

Также в ЦПК добавили, что с момента совершения ДТП Тандыр все время получал судейское вознаграждение. Теперь эти выплаты должны быть прекращены.

Напомним, ранее в Киеве суд отправил под домашний арест 70-летнего мужчину, который был участником нападения на волонтера, обвинив его в хулиганстве.

А также в столице будут судить чиновника, который нелегально вырубал и вывозил древесину из леса близ Чернобыльской атомной электростанции, нанеся ущерб более чем на 240 тысяч гривен.

ДТП
Киев
суд
правосудие
Украина
судьи

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