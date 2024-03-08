Військовослужбовцю РФ оголосили підозру — він розстріляв українського військовополоненого

Затриманий військовослужбовець РФ. Фото: Офіс Генерального прокурора

Військовому РФ повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора в п'ятницю, 8 березня.

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Деталі слідства

Під час атаки на українські оборонні позиції російський загарбник з позивним Сталкер, який належав до окупаційної групи Шторм-V, розстріляв українського воїна, який склав зброю.

Потім загарбника взяли в полон українські військові, який тепер перебуває у в’язниці. Слідчі вже зібрали повну доказову базу воєнного злочину арештованого.

Співробітники Нацполіції заявили, що російський військовий наприкінці січня 2024 року потрапив в полон.

Він не визнавав своєї провини під час допитів, але за свідченнями його спільників поліція та слідчі СБУ в Запорізькій області встановили обставини воєнного злочину, який вчинив затриманий.

Допис Офісу Генерального прокурора. Фото: скриншот

За даними правоохоронців, у листопаді 2023 року ув’язнений виправної колонії, який відбував покарання за крадіжку, погодився на пропозицію рекрутерів з Міноборони РФ та приєднався до окупаційного підрозділу. Відомо, що росіянин служив стрільцем у "зеківському" штурмовому взводі Шторм-V 218 танкового полку 127 мотопіхотної дивізії 5 армії Західного військового округу ЗС РФ.

Нагадаємо, що у Києві СБУ нейтралізувала мережу колаборантів, які агітували за "рускій мір".

Раніше ми писали, що на Харківщині затримали двох ексфахівців, які передавали ворогу карти газових мереж.