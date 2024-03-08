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Військовослужбовцю РФ оголосили підозру — він розстріляв українського військовополоненого

8 березня 2024 16:42
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Військовослужбовцю РФ оголосили підозру — він розстріляв українського військовополоненого
Затриманий військовослужбовець РФ. Фото: Офіс Генерального прокурора
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Військовому РФ повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора в п'ятницю, 8 березня.

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Деталі слідства

Під час атаки на українські оборонні позиції російський загарбник з позивним Сталкер, який належав до окупаційної групи Шторм-V, розстріляв українського воїна, який склав зброю.

Потім загарбника взяли в полон українські військові, який тепер перебуває у в’язниці. Слідчі вже зібрали повну доказову базу воєнного злочину арештованого.

Співробітники Нацполіції заявили, що російський військовий наприкінці січня 2024 року потрапив в полон.

Він не визнавав своєї провини під час допитів, але за свідченнями його спільників поліція та слідчі СБУ в Запорізькій області встановили обставини воєнного злочину, який вчинив затриманий.

Допис Офісу Генерального прокурора. Фото: скриншот
Допис Офісу Генерального прокурора. Фото: скриншот

За даними правоохоронців, у листопаді 2023 року ув’язнений виправної колонії, який відбував покарання за крадіжку, погодився на пропозицію рекрутерів з Міноборони РФ та приєднався до окупаційного підрозділу. Відомо, що росіянин служив стрільцем у "зеківському" штурмовому взводі Шторм-V 218 танкового полку 127 мотопіхотної дивізії 5 армії Західного військового округу ЗС РФ.

Нагадаємо, що у Києві СБУ нейтралізувала мережу колаборантів, які агітували за "рускій мір".

Раніше ми писали, що на Харківщині затримали двох ексфахівців, які передавали ворогу карти газових мереж.

війна
Офіс генерального прокурора
прокуратура
полонені
військові злочини

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