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СБУ висунула підозру у державній зраді екснардепу Мураєву та направила його справу в суд

5 березня 2024 16:46
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
СБУ висунула підозру у державній зраді екснардепу Мураєву та направила його справу в суд
Екснардеп Євген Мураєв. Фото: УНІАН
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Служба безпеки України зібрала доказову базу на злочинну діяльність колишнього народного депутата забороненої партії "Наші" Євгена Мураєва. Нардеп за допомогою власного медіаресурсу поширював проросійські наративи в суспільстві та здійснював підривну діяльність. Співробітники спецслужби оголосили Мураєву про підозру за фактом державної зради та скерували його справу до суду.

Про це повідомила пресслужба СБУ у вівторок, 5 березня.

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СБУ завершила слідство над Мураєвим та скерувала його справу до суду. Правоохоронці встановили, що керівник партії "Наші" причетний до підривної діяльності в Україні на користь Росії. Нардеп за допомогою телеканалу "Наш" поширював кремлівську пропаганду в суспільстві.
 
"Як встановило слідство, Мураєв задіяв власний медіаресурс для подачі викривленої інформації про внутрішню ситуацію в нашій державі. Таким чином він сприяв агресору у численних спробах дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні напередодні повномасштабного вторгнення РФ", — йдеться в повідомленні.
 
На основі цього у 2022 році на телеканал "Наш" було накладено санкції РНБО. Експертиза СБУ підтвердила антиукраїнську діяльність нардепа.

Фігуранту оголосили підозри за фактом державної зради та порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності. Мураєву загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

У 2022 році СБУ провела серію обшуків у місцях проживання та офісах депутата в столиці.

Скриншот допису СБУ
Скриншот допису СБУ
Скриншот допису СБУ
Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, у листопаді 2022 року СБУ провела обшуки у Євгена Мураєва. Було вилучено готівку в російських рублях, зброю, а також комп’ютерну техніку і мобільні телефони із доказами злочинних дій.

До цього Рада національної безпеки та оборони України запровадила санкції проти телеканалу "НАШ".

Додамо, Восьмий апеляційний суд Львова заборонив в Україні діяльність партії Мураєва "Наші".

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СБУ
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