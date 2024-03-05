СБУ выдвинула подозрение в государственной измене экс-нардепу Мураеву и направила его дело в суд

Экс-нардеп Евгений Мураев. Фото: УНИАН

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на преступную деятельность бывшего народного депутата запрещенной партии "Наши" Евгения Мураева. Нардеп с помощью собственного медиаресурса распространял пророссийские нарративы в обществе и осуществлял подрывную деятельность. Сотрудники спецслужбы объявили Мураеву о подозрении по факту государственной измены и направили его дело в суд.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ во вторник, 5 марта.

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СБУ завершила следствие над Мураевым и направила его дело в суд. Правоохранители установили, что руководитель партии "Наши" причастен к подрывной деятельности в Украине в пользу России. Нардеп посредством телеканала "Наш" распространял кремлевскую пропаганду в обществе.



"Как установило следствие, Мураев задействовал собственный медиаресурс для подачи искаженной информации о внутренней ситуации в нашем государстве. Таким образом, он способствовал агрессору в многочисленных попытках дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине накануне полномасштабного вторжения РФ", — говорится в сообщении.



На основе этого в 2022 году на телеканал "Наш" были наложены санкции СНБО. Экспертиза СБУ подтвердила антиукраинскую деятельность нардепа.

Фигуранту объявили подозрения по факту государственной измены и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности. Мураеву грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

В 2022 году СБУ провела серию обысков в местах проживания и офисах депутата в столице.

Скриншот поста СБУ

Скриншот потса СБУ

Напомним, в ноябре 2022 года СБУ провела обыски у Евгения Мураева. Были изъяты наличные деньги в российских рублях, оружие, а также компьютерная техника и мобильные телефоны с поличным.

До этого Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против телеканала "НАШ".

Добавим, Восьмой апелляционный суд Львова запретил в Украине деятельность партии Мураева "Наши".