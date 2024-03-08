Военнослужащему РФ объявили подозрение — он расстрелял украинского военнопленного

Задержанный военнослужащий РФ. Фото: Офис Генерального прокурора

Военному РФ сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством. Ему грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора в пятницу, 8 марта.

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Во время атаки на украинские оборонные позиции российский захватчик с позывным Сталкером, принадлежавшим к оккупационной группе Шторм-V, расстрелял украинского воина, сложившего оружие.

Затем захватчика взяли в плен украинские военные, который сейчас находится в тюрьме. Следователи уже собрали полную доказательную базу военного преступления арестованного.

Сотрудники Нацполиции заявили, что российский военный в конце января 2024 попал в плен.

Он не признавал своей вины во время допросов, но по свидетельству его сообщников полиция и следователи СБУ в Запорожской области установили обстоятельства военного преступления, которое совершил задержанный.

Сообщение Офиса Генерального прокурора. Фото: скриншот

По данным правоохранителей, в ноябре 2023 года заключенный исправительной колонии, отбывавший наказание за кражу, согласился на предложение рекрутеров из Минобороны РФ и присоединился к оккупационному подразделению. Известно, что россиянин служил стрелком в "зековском" штурмовом взводе Шторм-V 218 танкового полка 127 мотопехотной дивизии 5 армии Западного военного округа ВС РФ.

Напомним, что в Киеве СБУ нейтрализовала сеть коллаборантов, агитировавших за "русский мир".

Раньше мы писали, что в Харьковской области задержали двух бывших специалистов, которые передавали врагу карты газовых сетей.