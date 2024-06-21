Уродженця Прикарпаття визнали винним у дезертирстві —яке рішення суду

Суддя Франківського райсуду Львова Марія Мартинишин. Фото: Zaxid.net

Франківський районний суд Львова засудив військовослужбовця Володимира Г. до п’яти років ув’язнення за дезертирство. Чоловік спочатку не визнавав свою провину, але згодом під час судових дебатів у червні 2024 року визнав вину, пояснивши свій вчинок "необдуманістю".

Про це повідомило видання Zaxid.net у п'ятницю, 21 червня.

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Вирок за дезертирство

Франківський районний суд Львова виніс вирок військовослужбовцю Володимиру Г. за дезертирство. У судовому реєстрі зазначалося, що уродженець Прикарпаття Володимир Г. проходив військову службу за контрактом і самовільно залишив військову частину у 2020 році.

У суді звинувачений спершу не визнавав своєї провини, пояснюючи, що повернувся з відрядження з проблемами зі здоров’ям, через що командир відправив його на карантин для самоізоляції. У 2020 році тривала пандемія коронавірусу. Згодом, за словами обвинуваченого, він приїхав у військову частину, але там нікого не було, оскільки всі поїхали на полігон, тому він вирішив поїхати додому.

Під час судових дебатів і останнього слова в червні 2024 року Володимир Г. визнав свою провину в дезертирстві, пояснивши свій вчинок "необдуманістю".

Справу розглядала суддя Марія Мартинишин, яка дослідила всі матеріали, свідчення свідків та обвинуваченого, визнавши військового винним у дезертирстві та призначивши йому 5 років ув'язнення.

Відбування покарання рахуватимуть із січня 2023 року, коли Володимиру Г. був призначений вирок за хуліганство і він почав відбувати покарання. Вирок ще можна оскаржити.

Нагадаємо, Перемишлянський райсуд Львівської області визнав винним працівника районного ТЦК СП в тому, що військком незаконно крав персональні дані з закритих баз даних. Судді оштрафували його на 1700 гривень.

Також ми писали, що ексочільнику Державної міграційної служби України Максиму Соколюку повідомили про підозру у незаконному заволодінні понад 88 мільйонами гривень державних коштів. Суд застосував запобіжний захід у вигляді 3 мільйонів гривень застави.