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Военный из Прикарпатья самовольно оставил часть — какой приговор суда

21 июня 2024 17:02
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Уроженца Прикарпатья признали виновным в дезертирстве какое решение суда
Судья Франковского райсуда Львова Мария Мартынишин. Фото: Zaxid.net
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Франковский районный суд Львова приговорил военнослужащего Владимира Г. к пяти годам заключения за дезертирство. Мужчина сначала не признавал свою вину, но впоследствии во время судебных дебатов в июне 2024 года признал вину, объяснив свой поступок "необдуманностью".

Об этом сообщило издание Zaxid.net в пятницу, 21 июня.

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Приговор за дезертирство

Франковский районный суд Львова вынес приговор военнослужащему Владимиру Г. за дезертирство. В судебном реестре отмечалось, что уроженец Прикарпатья Владимир Г. проходил военную службу по контракту и самовольно покинул военную часть в 2020 году.

В суде обвиняемый сначала не признавал свою вину, объясняя, что вернулся из командировки с проблемами со здоровьем, из-за чего командир отправил его на карантин для самоизоляции. В 2020 году продолжалась пандемия коронавируса. Впоследствии, по словам обвиняемого, он приехал в воинскую часть, но там никого не было, поскольку все уехали на полигон, поэтому решил поехать домой.

Во время судебных прений и последнего слова в июне 2024 года Владимир Г. признал свою вину в дезертирстве, объяснив свой поступок "необдуманностью".

Дело рассматривала судья Мария Мартынишин, которая исследовала все материалы, свидетельские показания и обвиняемого, признав военного виновным в дезертирстве и назначив ему 5 лет заключения.

Отбывание наказания будет считать с января 2023 года, когда Владимиру Г. был назначен приговор за хулиганство и он начал отбывать наказание. Приговор еще можно оспорить.

Напомним, Перемышлянский райсуд Львовской области признал виновным работника районного ТЦК СП в том, что военком незаконно воровал персональные данные из закрытых баз данных. Судьи оштрафовали его на 1 700 гривен.

Также мы писали, что экс-руководителю Государственной миграционной службы Украины Максиму Соколюку сообщили о подозрении в незаконном завладении более 88 миллионами гривен государственных средств. Суд применил меру пресечения в размере 3 миллиона гривен залога.

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