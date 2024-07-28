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Військовий аналітик припустив, хто може бути причетним до ліквідації "вагнерівців" в Африці

28 липня 2024 20:42
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Ліквідація вагнерівців у Малі — Іван Ступак відповів, хто може бути причетний
Повстанці-туареги у Малі. Фото: AP
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Військовий аналітик та колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак припустив, хто може бути причетним до ліквідації "вагнерівців" в Африці. Раніше повстанці-туареги заявили, що за два дні боїв біля алжирського кордону були вбиті і поранені десятки солдатів і найманців приватної військової компанії "Вагнер".

Про це Іван Ступак говорив в ефірі "КИЇВ24" у неділю, 28 липня.

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Ступак зазначив, що на відео, які поширюють у мережі, можна побачити десятки тіл російських військовослужбовців ПВК "Вагнер". Відомо, що їхня колона була розбита, а також знищено гелікоптер.

"Говорити, що малійські повстанці-туареги в капцях розмотали всю колону в мене поки язик не повертається. Мені здається, я припускаю, що хтось дійсно дуже сильно допоміг цим туарегам. Можливо, це був Кремль, який захотів звести рахунки з ПВК "Вагнер", можливо, це були американці, які опосередковано теж захотіли звести рахунки", — каже Ступак.

Він припустив навіть причетність України. За його словами, через декілька днів може з'явитися додаткова інформація, з якої все стане зрозуміло.

Нагадаємо, етнічні туареги, що зараз борються проти військової хунти, що прийшла до влади в Малі, знищили десятки бійців приватної військової компанії "Вагнер" та збили гелікоптер військових. Серед загиблих є і пропагандист, автор каналу Grey Zone з позивним "П'ятисотий", що прославляв найманців в Telegram.  

Згодом колишній командир полку "Азов", майор Збройних сил України, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що африканцям, ймовірно, допомогли спланувати операцію щодо знищення "вагнерівців" у Малі. 

росія США вбивство росіяни Україна Африка ПВК Вагнера окупанти Кремль

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