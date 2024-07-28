Ликвидация вагнеровцев в Мали — Иван Ступак ответил, кто может быть причастен

Повстанцы-туареги в Мали. Фото: AP

Военный аналитик и бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак предположил, кто может быть причастен к ликвидации "вагнеровцев" в Африке. Ранее повстанцы-туареги заявили, что за два дня боев у алжирской границы были убиты и ранены десятки солдат и наемников частной военной компании "Вагнер".

Об этом Иван Ступак говорил в эфире "КИЕВ24" в воскресенье, 28 июля.

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Ступак отметил, что на видео, которые распространяют в сети, можно увидеть десятки тел российских военнослужащих ЧВК "Вагнер". Известно, что их колонна была разбита, а также уничтожен вертолет.

"Говорить, что малийские повстанцы-туареги в тапочках размотали всю колонну у меня пока язык не поворачивается. Мне кажется, я предполагаю, что кто-то действительно очень сильно помог этим туарегам. Возможно, это был Кремль, который захотел свести счеты с ЧВК "Вагнер", возможно, это были американцы, которые косвенно тоже захотели свести счеты", — говорит Ступак.

Он допустил даже причастность Украины. По его словам, через несколько дней может появиться дополнительная информация, из которой все станет ясно.

Напомним, этнические туареги, которые сейчас борются против пришедшей к власти в Мали военной хунты, уничтожили десятки бойцов частной военной компании "Вагнер" и сбили вертолет военных. Среди погибших есть и пропагандист, автор канала Grey Zone с позывным "Пятисотый", прославлявший наемников в Telegram.

Позже бывший командир полка "Азов", майор Вооруженных сил Украины, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что африканцам, вероятно, помогли спланировать операцию по уничтожению "вагнеровцев" в Мали.