Військові розповіли про рівень мотивації ув’язнених, що йдуть на фронт

Українські ув'язнені. Фото: Reuters

Українські військові рекрутери позитивно оцінюють мотивацію засуджених, які вирішили піти воювати в обмін на умовно-дострокове звільнення. З 700 засуджених колонії на Київщині, 129 осіб виявили бажання служити в армії.

Про це повідомило видання Reuters у п'ятницю, 31 травня.

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Мобілізація засуджених

Міністр юстиції України Денис Малюська зазначив, що через нестачу мобілізованих осіб серед військових командирів існує конкуренція за вербування засуджених.

Рекрутери з 3-ї та 5-ї штурмових бригад, які брали участь у пресконференції, високо оцінили мотивацію засуджених. Представник 5-ї штурмової бригади повідомив, що приблизно 90 осіб з в’язниці приєдналися до його підрозділу. Він також зазначив, що новобранці з числа засуджених будуть розподілені по спеціальних підрозділах і перебуватимуть під суворим наглядом.

Представник 3-ї штурмової бригади заявив, що його бригада ставиться до засуджених так само, як і до інших рекрутів.

"Ми не бачимо жодної різниці між нормальними мобілізованими (чоловіками. — Ред.) та ув'язненими", — заявив вербувальник ЗСУ.

Нагадаємо, раніше Малюська заявив, що українські в’язні, які висловили готовність вступити до лав захисників країни, будуть служити в штурмових військових частинах. Наразі ці підрозділи формуються виключно з осіб, що перебували під вартою.

Крім того, міністр юстиції Денис Малюська заявив, що українські в'язниці переповнені. За його словами, мобілізувати можна до 20 тисяч осіб.