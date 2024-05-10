Українські в’язниці переповнені, можна мобілізувати до 20 тисяч осіб — Малюська

Денис Малюська. Фото: Цензор.Нет

Із закладів пенітенціарної системи можна було б мобілізувати від 10 до 20 тисяч засуджених. Не в останню чергу тому, що в Україні переповнені установи виконання покарань.

Про це сказав міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю ВВС.

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"Можна було б мобілізувати 10-20 тисяч ув’язнених. Точно не більше. Але знову ж таки, питання в підходах. Я говорю цифри абсолютно не прораховані, тому що в залежності від кожного сценарію кількість буде різна", — каже Денис Малюська.

За його словами, в Україні переповнені установи виконання покарань, зокрема, слідчі ізолятори, вільних місць давно немає практично ніде, в тому числі у великих містах.

"Тому це велика проблема. Не в останню чергу я дуже агітую за мобілізацію ув'язнених і засуджених через те, щоб в тому числі не порушувати нормативи за кількістю людей на певну площу", — сказав міністр.

Очільник відомства також не заперечив можливість залучення до мобілізації засуджених за вбивство.

"А а для чого людина йде на війну, як не вбивати? Тим паче, якщо ми говоримо про вбивць, особливо про засуджених довічно — це, як правило, люди, які вчинили злочин в дуже юному віці, 18-19 років. Мозок ще не сформований, психіка нестабільна. І після десятків років у в'язниці – зараз психологічний портрет людини не має нічого спільного з людиною, яка вбила в 18-19 років. Це підтвердить будь-який психолог", — зазначив Малюська.

Раніше Денис Малюська заявляв, що в'язнів-вбиць треба мобілізувати і одразу відправити у зону бойових дій. Таким чином, розвантажаться виправні установи, а українська армія отримає підсилення.

Як відомо, ще на початку квітня народні депутати України прийняли у першому читанні за основу законопроєкт № 11079-1 про мобілізацію засуджених осіб. Наразі документ доопрацьовують та готують до другого читання. Триває обговорення щодо правил та норм призову та служби таких осіб у складі ЗСУ. Тим часом вже відомо, скільки засуджених держава зможе мобілізувати для захисту країни від окупантів.

Також ми писали про те, що комбат 3-ї окремої штурмової бригади Володимир Фокін із позивним "Фока" заявив, що не розуміє, чому в Україні тільки зараз, а не рік тому, заговорили про мобілізацію засуджених. За його словами, багато в'язнів самі виявляють бажання воювати на передовій.