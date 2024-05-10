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Украинские тюрьмы переполнены, можно мобилизовать до 20 тысяч человек — Малюська

10 мая 2024 13:22
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Украинские тюрьмы переполнены, можно мобилизовать до 20 тысяч человек — Малюська
Денис Малюська. Фото: Цензор.Нет
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Из учреждений пенитенциарной системы можно было бы мобилизовать от 10 до 20 тысяч осужденных. Не в последнюю очередь потому, что в Украине переполнены учреждения исполнения наказаний.

Об этом сказал министр юстиции Денис Малюська в интервью BBC.

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"Можно было бы мобилизовать 10-20 тысяч заключенных. Точно не больше. Но опять же, вопрос в подходах. Я говорю цифры абсолютно не просчитаны, потому что в зависимости от каждого сценария количество будет разное", — говорит Денис Малюська.

По его словам, в Украине переполнены учреждения исполнения наказаний, в частности следственные изоляторы, свободных мест давно нет практически нигде, в том числе в крупных городах.

"Поэтому это большая проблема. Не в последнюю очередь я очень агитирую за мобилизацию заключенных и осужденных из-за того, чтобы в том числе не нарушать нормативы по количеству людей на определенную площадь", — сказал министр.

Глава ведомства также не отрицал возможность привлечения к мобилизации осужденных за убийство.

"А зачем человек идет на войну, как не убивать? Тем более, если мы говорим об убийцах, особенно об осужденных пожизненно — это, как правило, люди, совершившие преступление в очень юном возрасте, 18-19 лет. Мозг еще не сформирован, психика нестабильна. И после десятков лет в тюрьме – сейчас психологический портрет человека не имеет ничего общего с человеком, убившим в 18-19 лет. Это подтвердит любой психолог", — отметил Малюська.

Ранее Денис Малюська заявлял, что заключенных-убийц нужно мобилизовать и сразу отправить в зону боевых действий. Таким образом, разгрузятся исправительные учреждения, а украинская армия получит усиление.

Как известно, еще в начале апреля народные депутаты Украины приняли в первом чтении за основу законопроект №11079-1 о мобилизации осужденных. Пока документ дорабатывают и готовят ко второму чтению. Продолжается обсуждение правил и норм призыва и службы таких лиц в составе ВСУ. Между тем уже известно, сколько осужденных государство сможет мобилизовать для защиты страны от оккупантов.

Также мы писали о том, что комбат 3-й отдельной штурмовой бригады Владимир Фокин с позывным "Фока" заявил, что не понимает, почему в Украине только сейчас, а не год назад, заговорили о мобилизации осужденных. По его словам, многие заключенные сами выражают желание воевать на передовой.

Денис Малюська
тюрьма
заключенные
военный призыв
мобилизация
осужденные
Министерство юстиции

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