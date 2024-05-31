Военные рассказали об уровне мотивации идущих на фронт заключенных

Украинские заключенные. Фото: Reuters

Украинские военные рекрутеры положительно оценивают мотивацию осужденных, решивших пойти воевать в обмен на условно-досрочное увольнение. Из 700 осужденных колонии в Киевской области, 129 человек изъявили желание служить в армии.

Об этом сообщило издание Reuters в пятницу, 31 мая.

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Мобилизация осужденных

Министр юстиции Украины Денис Малюська отметил, что из-за нехватки мобилизованных лиц среди военных командиров существует конкуренция за вербовку осужденных.

Рекрутеры из 3-й и 5-й штурмовых бригад, участвовавших в пресс-конференции, высоко оценили мотивацию осужденных. Представитель 5-й штурмовой бригады сообщил, что около 90 человек из тюрьмы присоединились к его подразделению. Он также отметил, что новобранцы из числа осужденных будут распределены по специальным подразделениям и будут находиться под строгим наблюдением.

Представитель 3-й штурмовой бригады заявил, что его бригада относится к осужденным так же, как и к другим рекрутам.

"Мы не видим никакой разницы между нормальными мобилизованными (мужчинами. — Ред.) и заключенными", — заявил вербовщик ВСУ.

Напомним, ранее Малюська заявил, что украинские заключенные, выразившие готовность вступить в ряды защитников страны, будут служить в штурмовых воинских частях. В настоящее время эти подразделения формируются исключительно из лиц, содержащихся под стражей.

Кроме того, министр юстиции Денис Малюська заявил, что украинские тюрьмы переполнены. По его словам, мобилизовать можно до 20 тысяч человек.