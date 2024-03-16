Військова допомога та боротьба з РФ — Кулеба провів перемовини з держсекретарем США

Глава МЗС Дмитро Кулеба. Фото: РБК-Україна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном у суботу, 16 березня. Глава МЗС закликав союзника протистояти Росії у її намаганні використати затримки в допомозі Україні для наступу на передовій.

Про це голова української дипломатії повідомив у Twitter.

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На початку розмови Кулеба висловив вдячність Блінкену за надання пакета військової допомоги, який вплине на здатність України протистояти Росії.

Крім того, голова МЗС акцентував на важливості продовження підтримки України з боку партнерів, зокрема засобами ППО та артилерійськими боєприпасами.

"Ми не можемо дозволити Росії використовувати затримки в наданні допомоги для просування вперед, наражаючи всю Європу і демократичний світ на ризик ще більшої війни", — наголосив Кулеба.

На додаток, сторони обговорили шляхи затвердження нового пакета допомоги від США. А також під час розмови йшлося про Вашингтонський саміт НАТО, який відбудеться у 2024 році.

"За останні роки Україна неодноразово демонструвала, що при достатній підтримці ми можемо перемогти Росію на полі бою. Відмова від подальшої підтримки України серйозно підірве лідерство США в усьому світі і поставить під загрозу американську національну безпеку", — підсумував дипломат.

Скриншот допису Кулеби

Нагадаємо, Дмитро Кулеба заявив, що домовленості про гарантії безпеки не є заміною членства в НАТО. Наразі держава очікує рішення про продовження військової підтримки США, а тоді підписання угоди про гарантії безпеки.

Раніше ми писали, що Кулеба наголосив на важливості нарощування підтримки України з боку партнерів. За його словами, тільки так ми зможемо перемогти Росію у цій кривавій війні.