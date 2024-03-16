Военная помощь и борьба с РФ — Кулеба провел переговоры с госсекретарем США

Глава МИД Дмитрий Кулеба. Фото: РБК-Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном в субботу, 16 марта. Глава МИД призвал союзника противостоять России в ее попытке использовать задержки в помощи Украине для наступления на передовой.

Об этом глава украинской дипломатии сообщил в Twitter.

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В начале разговора Кулеба выразил благодарность Блинкену за предоставление пакета военной помощи, который повлияет на способность Украины противостоять России.

Кроме того, глава МИД акцентировал внимание на важности продолжения поддержки Украины со стороны партнеров, в частности средствами ПВО и артиллерийскими боеприпасами.

"Мы не можем позволить России использовать задержки в оказании помощи для продвижения вперед, подвергая всю Европу и демократический мир риску еще большей войны", — подчеркнул Кулеба.

Кроме того, стороны обсудили пути утверждения нового пакета помощи от США. А также речь шла о Вашингтонском саммите НАТО, который состоится в 2024 году.

"За последние годы Украина неоднократно демонстрировала, что при достаточной поддержке мы можем победить Россию на поле боя. Отказ от дальнейшей поддержки Украины серьезно подорвет лидерство США во всем мире и поставит под угрозу американскую национальную безопасность", — подытожил дипломат.

Скриншот сообщения Кулебы

Напомним, Дмитрий Кулеба заявил, что договоренности о гарантиях безопасности не являются заменой членства в НАТО. В настоящее время государство ожидает решения о продлении военной поддержки США и подписания соглашения о гарантиях безопасности.

Ранее мы писали, что Кулеба отметил важность наращивания поддержки Украины со стороны партнеров. По его словам, только так мы сможем одолеть Россию в этой кровавой войне.