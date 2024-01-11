Військова допомога для України — Латвія очолила "коаліцію дронів"

Президент України Володимир Зеленський та президент Латвії Едгарс Рінкевичс. Фото: Офіс Президента України

У 2024 році союзники продовжили надавати військову допомогу Україні. Серед країн, які очолили "коаліцію дронів", Латвія відіграє лідерську роль.

Відповідну заяву зробив президент країни Едгарс Рінкевичс під час спільного виступу з Президентом України Володимиром Зеленським.

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За словами Рінкевичса, йдеться про одну зі сфер співпраці у межах меморандуму про військове співробітництво.

"Латвія "очолює "коаліцію дронів" у межах формату "Рамштайн". Безпілотники — одна зі сфер співпраці у рамках меморандуму про військове співробітництво, який Україна та Латвія підпишуть під час візиту Зеленського", — сказав він.

Очільник Латвії додав, що країна може виготовляти дешевші дрони, які дуже ефективні і дуже необхідні українським військовим, щоб досягати успіху.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прибув до Латвії, де він зустрівся з президентом Едгарсом Рінкевичсом. Латвійський лідер заявив, що держава надасть Україні новий пакет військової допомоги та укладе дві важливі угоди.

Додамо, головною метою України на 2024 рік Президент України Володимир Зеленський назвав потребу зробити усе необхідне, аби "не заморозити конфлікт". У випадку, якщо це станеться, росіяни матимуть час, щоб підготуватися до потужного наступу.