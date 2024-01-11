Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Латвія оголосила про надання Україні нового пакета військової допомоги arrow

Латвія оголосила про надання Україні нового пакета військової допомоги

11 січня 2024 18:01
оновлено: 18:10
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Рінкевичс зробив заяву про надання Україні військової допомоги та укладення угод 11 січня
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс. Фото: скриншот з відео Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Президент України Володимир Зеленський прибув до Латвії, де він зустрівся з президентом Едгарсом Рінкевичсом. Латвійський лідер заявив, що держава надасть Україні новий пакет військової допомоги та укладе дві важливі угоди.

Про це на пресконференції у Латвії повідомив Едгарс Рінкевичс.

Читайте також:

Україна отримає від Латвії новий пакет військової допомоги

Едгарс Рінкевичс оголосив надання нової допомоги для України від Латвії. За його словами, до наступного пакета військової підтримки увійдуть гаубиці, боєприпаси, протитанкова зброя, ракети, всюдиходи, пристрої зв'язку та екіпірування. 

"У присутності президента України ми підписали меморандум про співпрацю у військовій сфері, у нас є можливість для співпраці у виготовленні дронів, які важливі для України. Буде також міжурядова угода щодо допомоги України. Раніше сейм проголосував надати більше ніж 500 млн євро на програму з реконструкції протягом 3 років — програма буде концентруватися на Чернігівську область", — заявив лідер Латвії.

Нагадаємо, Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з латвійським колегою Андрісом Спрудсом. Вони обговорили спільне виробництво безпілотників.

Додамо, президент Литви Гітанас Науседа та президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликали західних партнерів надати Україні більше ППО. Ці заяви політики зробили після масованого ракетного обстрілу України 2 січня.

Володимир Зеленський
переговори
Латвія
Україна
Едгарс Рінкевичс

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

Актуальне по темі