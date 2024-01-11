Рінкевичс зробив заяву про надання Україні військової допомоги та укладення угод 11 січня

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс. Фото: скриншот з відео Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський прибув до Латвії, де він зустрівся з президентом Едгарсом Рінкевичсом. Латвійський лідер заявив, що держава надасть Україні новий пакет військової допомоги та укладе дві важливі угоди.

Про це на пресконференції у Латвії повідомив Едгарс Рінкевичс.

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Едгарс Рінкевичс оголосив надання нової допомоги для України від Латвії. За його словами, до наступного пакета військової підтримки увійдуть гаубиці, боєприпаси, протитанкова зброя, ракети, всюдиходи, пристрої зв'язку та екіпірування.

"У присутності президента України ми підписали меморандум про співпрацю у військовій сфері, у нас є можливість для співпраці у виготовленні дронів, які важливі для України. Буде також міжурядова угода щодо допомоги України. Раніше сейм проголосував надати більше ніж 500 млн євро на програму з реконструкції протягом 3 років — програма буде концентруватися на Чернігівську область", — заявив лідер Латвії.

Нагадаємо, Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з латвійським колегою Андрісом Спрудсом. Вони обговорили спільне виробництво безпілотників.

Додамо, президент Литви Гітанас Науседа та президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликали західних партнерів надати Україні більше ППО. Ці заяви політики зробили після масованого ракетного обстрілу України 2 січня.