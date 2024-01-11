Ринкевичс сделал заявление о предоставлении Украине военной помощи и заключении соглашений 11 января

Латвия предоставит Украине новый пакет военной помощи
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Латвию, где встретился с президентом Эдгарсом Ринкевичсом. Латвийский лидер заявил, что государство предоставит Украине новый пакет военной помощи и заключит два важных соглашения.
Об этом на пресс-конференции в Латвии сообщил Эдгарс Ринкевичс.
Украина получит от Латвии новый пакет военной помощи
Эдгарс Ринкевичс объявил предоставление новой помощи для Украины от Латвии. По его словам, в следующий пакет военной поддержки войдут гаубицы, боеприпасы, противотанковое оружие, ракеты, вездеходы, устройства связи и экипировка.
"В присутствии президента Украины мы подписали меморандум о сотрудничестве в военной сфере, у нас есть возможность для сотрудничества в изготовлении дронов, которые важны для Украины. Будет также межправительственное соглашение о помощи Украины. Ранее сейм проголосовал предоставить более 500 млн евро на программу по реконструкции в течение 3 лет — программа будет сконцентрироваться на Черниговской области", — заявил лидер Латвии.
Напомним, Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с латвийским коллегой Андресом Спрудсом. Они обсудили совместное производство беспилотников.
Добавим, президент Литвы Гитанас Науседа и президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвали западных партнеров предоставить Украине больше ПВО. Эти заявления политики сделали после массированного ракетного обстрела Украины 2 января.
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