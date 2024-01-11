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Военная помощь для Украины — Латвия возглавила "коалицию дронов"

11 января 2024 00:25
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Военная помощь для Украины — Латвия возглавила "коалицию дронов"
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Фото: Офис Президента Украины
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В 2024 году союзники продолжили оказывать военную помощь Украине. Среди стран, возглавивших "коалицию дронов", Латвия играет лидерскую роль.

Соответствующее заявление сделал президент страны Эдгарс Ринкевичс в ходе совместного выступления с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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По словам Ринкевичса, речь идет об одной из сфер сотрудничества в границе меморандума о военном сотрудничестве.

"Латвия" возглавляет "коалицию дронов" в рамках формата "Рамштайн". Беспилотники — одна из сфер сотрудничества в рамках меморандума о военном сотрудничестве, который Украина и Латвия подпишут во время визита Зеленского", — сказал он.

Глава Латвии добавил, что страна может производить более дешевые дроны, которые очень эффективны и очень необходимы украинским военным, чтобы преуспевать.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Латвию , где встретился с президентом Эдгарсом Ринкевичсом. Латвийский лидер заявил, что государство предоставит Украине новый пакет военной помощи и заключит два важных соглашения.

Главной целью Украины на 2024 год Президент Украины Владимир Зеленский назвал необходимость сделать все необходимое, чтобы "не заморозить конфликт". В случае если это произойдет, у россиян будет время, чтобы подготовиться к мощному наступлению.

Владимир Зеленский
финансовая помощь
военная помощь
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дроны

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