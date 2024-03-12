Війна в Росії — чому добровольці активізувалися саме зараз

Бійці "Русского добровольческого корпуса". Фото: Telegram-канал РДК

Атака російських добровольчих формувань на прикордонні області Росії є дуже вчасною. Це удар по амбіціях Володимира Путіна, якому демонструють, що не всі росіяни підтримують його диктаторський режим.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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На думку Петра Черника, похід російських добровольчих структур на територію кількох областей РФ є не випадковим.

"Я вважаю, що саме зараз є дуже логічним активізувати такий інструмент, який є в наших руках", — підкреслив експерт.

Удар по Путіну

За словами Черника, головною мішенню в цій історії є російський диктатор Володимир Путін, у якого через кілька днів чергові вибори.

"Це удар по імперських амбіціях Путіна — бо йому демонструють, що не усі росіяни підтримують його", — зазначив полковник ЗСУ.

Нагадаємо, що сьогодні, 12 березня, на територію прикордонних з Україною областей — Курської та Білгородської — на танках заїхали озброєні громадяни РФ. Розпочалися бойові дії, які росіяни називають "спеціальна визвольна операція".

Боєць легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський в інтерв`ю Новини.LIVE розповів усі подробиці цієї операції.