Росіяни прорвали кордон РФ на танках - всі подробиці

Бійці легіону "Свобода Росії". Фото: легіон "Свобода Росії"

На територію прикордонних з Україною областей — Курській та Білгородській зранку вівторка 12 березня на танках заїхали озброєні громадяни РФ. Розпочалися бойові дії, які росіяни називають спеціальна визвольна операція.

Боєць легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський інтерв`ю Новини.LIVE розповів усі подробиці.

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Що наразі відбувається у прикордонних областях РФ?

— На цьому тижні путінський режим проводить електоральне дійство, яке вони називають виборами РФ. Звісно, це ніякі не вибори, хіба що вибори у лапках. Це черговий крок по узурпації влади бандою Володимира Путіна.

Тому ми небайдужі громадяни РФ вирішили віддати свій голос за майбутнє Росії без Путіна. Зробити це можна наразі лише зі зброєю в руках. Такі правила гри у 2024 році.

Ми готові до цих викликів і дійсно сьогодні почалася спеціальна визвольна операція. Три російські підрозділи із російських добровольців - легіон "Свобода Росії", РДК та Сибірський батальйон — обʼєднаними силами зайшли в РФ і сподіваємось, що ось ця революційна війна буде тільки розгоратися. Сьогодні ми бачимо лише перший її акт.

Де саме триває дана операція?

— Наразі у Білгородській і Курській областях. Звісно, що вони дуже чекали нас у Білгородській в першу чергу. Там дійсно стягнуті значні сили РФ, але тим не менше, ми і там знайшли зручні ділянки, через які можна поглибитися.



А от Курська область гостей приймає вперше і власне, епіцентр подій на сьогодні саме там. Ну, нічого, завжди щось буває вперше.

Цього разу у значно більшому масштабі задіяна військова техніка, зокрема, танки.

— У нас є ще багато сюрпризів для путінської армії і дійсно наші штурмові підрозділи заїхали на танках і працюють на глибині кількох кілометрів у Курській області.

Як ви пройшли кордон?

— Дехто взяв паспорти, щоби предʼявити їх прикордонникам, але вони чомусь розбіглися. Насправді ми сіли на бронетехніку і подолали. Що тут складного? Це наша внутрішньо-російська справа. Громадяни Росії вирішили піти до себе додому і пішли.

Але дійсно продовжуються бойові дії на певній глибині в Курській і Білгородській областях, але ситуація розвивається динамічно щопівгодини. Дуже рано робити висновки першого дня. Попереду багато цікавого.

Чим нинішня операція відрізняються від минулорічної?

— І ми, і РДК, і Сибірський Легіон значно виросли і кількісно і якісно. Та й загалом дещо змінилася військово-політична ситуація. Ми не могли залишити без своєї уваги оці тз вибори. Ми хочемо показати опозиційно налаштованим громадянам Росії, що вони не одні і не на одиниці із диктатурою Путіна, його мєнтами, фсбшниками і Росгвардією. Що є сили, які готові боротися, закликаємо всіх доєднуватися до нашої боротьби.

Кожен антипутінський активіст, який живе в Росії, може співпрацювати з нами і надавати нам інформацію. Особливо із прикордонних з Україною областей — Курської, Брянської, Бєлгородської.

Нам цікаві місця розташування військових обʼєктів, тимчасових казарм військ РФ, сховища військової техніки, переміщення ешелонів по жд-дорогах. Нам необхідна вся ця інформація, виходьте на звʼязок із легіоном "Свобода Росії" через наш тг-канал і чат-бот. Там є всі інструкції. Це буде ваш вклад, а решту ми самі все зробимо.

Сибірський батальйон — люди, які доєдналися до вас із Сибіру?

— Насправді вони вже більше як півроку існують, просто не ходили в рейди. Хоча брали участь у бойових операціях на захист України. А от бойовий рейд у Росію для них перший. Там є представники різних корінних народів РФ.

Як вас зустрічають місцеві і наскільки задіяні російські війська?

— У місцях нашого входження військ було мало. Вони нас не очікували, відступають, ініціатива знаходиться на нашому боці. Місцеві цивільні просто ховаються у підвали. І ми їх до цього закликаємо. Ми не хочемо, щоби вони страждали, бо це путінська армія постійно наносить удари по Україні і по території Курської області теж.

От вони думають, що ми десь там і починають насипати по тих місцях із мінометів, артилерії, хоча нас там вже немає. Знищили кілька житлових будинків, але хто їх там рахує. Російська армія точно так само відноситься до свого мирного населення, як і веде себе на території України. Тому закликаємо всіх цивільних ховатися, коли вони чують бій. Такі реалії війни, яку розпочав Путін і тепер вона прийшла на територію РФ.