Россияне прорвали границу РФ на танках – подробности

Бойцы легиона "Свобода России". Фото: легион "Свобода России"

На территорию приграничных с Украиной областей — Курской и Белгородской — утром вторника 12 марта на танках въехали вооруженные граждане РФ. Начались боевые действия, которые россияне называют специальной освободительной операцией.

Боец легиона "Свобода России" Алексей Барановский интервью Новини.LIVE рассказал все подробности.

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Что происходит в приграничных областях РФ?

— На этой неделе путинский режим проводит электоральное действие, которое они называют выборами РФ. Конечно, это никакие не выборы, разве что выборы в кавычках. Это очередной шаг по узурпации власти бандой Владимира Путина.

Потому мы неравнодушные граждане РФ решили отдать свой голос за будущее России без Путина. Сделать это можно только с оружием в руках. Таковы правила игры в 2024 году.

Мы готовы к этим вызовам, и действительно сегодня началась специальная освободительная операция. Три российских подразделения из российских добровольцев – легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон – объединенными силами зашли в РФ и надеемся, что вот эта революционная война будет только разгораться. Сегодня мы видим только первый ее акт.

Где именно проходит операция?

— Сейчас в Белгородской и Курской областях. Конечно, они очень ждали нас в Белгородской в первую очередь. Там действительно собраны значительные силы РФ, но тем не менее, мы и там нашли удобные участки, через которые можно углубиться.



А вот Курская область гостей принимает впервые и собственно, эпицентр событий на сегодняшний день именно там. Ну, ничего, всегда что-то бывает в первый раз.

В этот раз в значительно большем масштабе задействована военная техника, в частности танки.

— У нас еще много сюрпризов для путинской армии и действительно наши штурмовые подразделения заехали на танках и работают на глубине нескольких километров в Курской области.

Как вы прошли границу?

— Некоторые взяли паспорта, чтобы предъявить их пограничникам, но они почему-то разбежались. На самом деле, мы сели на бронетехнику и поехали. Что тут сложного? Это наше внутрироссийское дело. Граждане России решили пойти к себе домой и пошли.

Но действительно продолжаются боевые действия на определенной глубине в Курской и Белгородской областей, но ситуация развивается динамично каждые полчаса. Очень рано делать выводы в первый день. Впереди много интересного.

Чем нынешняя операция отличается от прошлогодней?

— И мы, и РДК, и Сибирский легион значительно выросли и количественно и качественно. Да и вообще несколько изменилась военно-политическая ситуация. Мы не могли оставить без внимания эти выборы. Мы хотим показать оппозиционно настроенным гражданам России, что они не одни и не наедине с диктатурой Путина, его ментами, фсбшниками и Росгвардией. Что есть силы, готовые бороться, призываем всех присоединяться к нашей борьбе.

Каждый живущий в России антипутинский активист может сотрудничать с нами и предоставлять нам информацию. Особенно из приграничных с Украиной областей — Курской, Брянской, Белгородской.

Нам интересны места расположения военных объектов, временных казарм войск РФ, хранилища военной техники, перемещение эшелонов по жд-дорогам. Нам необходима вся эта информация, выходите на связь с легионом "Свобода России" через наш канал и чат-бот. Там есть все инструкции. Это будет ваш вклад, а остальные мы сами все сделаем.

Сибирский батальон – люди, которые присоединились к вам из Сибири?

— На самом деле они уже больше полугода существуют, просто не ходили в рейды. Хотя участвовали в боевых операциях в защиту Украины. А вот боевой рейд в Россию для них первый. Там есть представители разных коренных народов РФ.

Как вас встречают местные и насколько задействованы росийские войска?

— В местах нашего вхождения войск было мало. Они нас не ожидали, отступают, инициатива находится на нашей стороне. Местные гражданские просто прячутся в подвалы. И мы их к этому призываем. Мы не хотим, чтобы они страдали, потому что это путинская армия постоянно наносит удары по Украине и по территории Курской области тоже.

Вот они думают, что мы где-то и начинают насыпать по тем местам из минометов, артиллерии, хотя нас там уже нет. Уничтожили несколько жилых домов, но кто их там считает.

Российская армия точно так же относится к своему мирному населению, как и ведет себя на территории Украины. Поэтому призываем всех гражданских прятаться, когда они слышат бой. Таковы реалии войны, которую начал Путин, и теперь она пришла на территорию РФ.