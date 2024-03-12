Война в России — почему добровольцы активизировались именно сейчас

Бойцы "Русского добровольческого корпуса". Фото: Telegram-канал РДК

Атака российских добровольческих формирований на приграничные области России очень своевременна. Это удар по амбициям Владимира Путина, которому демонстрируют, что не все россияне поддерживают его диктаторский режим.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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Атака на приграничные области РФ

По мнению Петра Черника, поход российских добровольческих структур на территорию нескольких областей РФ не случайен.

"Я считаю, что именно сейчас очень логично активизировать такой инструмент, который есть в наших руках", — подчеркнул эксперт.

Удар по Путину

По словам Черника, главной мишенью в этой истории является российский диктатор Владимир Путин, у которого через несколько дней очередные выборы.

"Это удар по имперским амбициям Путина — потому что ему демонстрируют, что не все россияне поддерживают его", — отметил полковник ВСУ.

Напомним, что сегодня, 12 марта, на территорию приграничных с Украиной областей — Курской и Белгородской — на танках въехали вооруженные граждане РФ. Начались боевые действия, которые россияне называют "специальной освободительной операцией".

Боец легиона "Свобода России" Алексей Барановский в интервью Новини.LIVE рассказал все подробности этой операции.