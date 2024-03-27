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Відправка військ НАТО в Україну — в Іспанії висловили свою позицію

27 березня 2024 10:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Відправка військ НАТО в Україну — в Іспанії висловили свою позицію
Збройні сили Іспанії. Фото: diariodecadiz.es
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Глава Міністерства закордонних справ Іспанії Хосе Альбарес заявив, що його країна не планує відправляти свої війська в Україну і не знає таких держав НАТО, які на це погодились. Водночас він наголосив, що Україна не просить про це, а лише потребує зброї та гуманітарної допомоги. 

Про це повідомляє Cadena SER

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Чи планує Іспанія відправляти свої війська в Україну

Альбарес розповів, що Іспанія, як і інші країни, не розглядає можливість відправлення своїх військ до України. 

Він наголосив, що іспанці знають, що відбувається в Європі, та про загарбницьку війну Росії в Україні. Саме тому Іспанія допомагає нашій державі зброєю та гуманітарною допомогою, зазначаючи, що більшого Україна не просить. 

"Іспанія, звісно, не розглядає можливість відправки військ в Україну, і я не знаю, щоб будь-яка країна нині розглядала таку можливість. З іншого боку, Україна не просить відправки військ, вона просить про інші речі, вона просить про гуманітарну допомогу, вона просить про військову допомогу, і це те, що ми надаємо їй як від Європи, так і від іспанського уряду. Але вони не просять про війська", — зазначив очільник МЗС Іспанії. 

Можливе розміщення військ НАТО в Україні

Нагадаємо, що президент Франції Емануель Макрон вчергове заявив, що французька армія буде введена на територію України. Проте ведення військ матиме нюанс. 

Раніше французьке видання El País писало, що в Україні вже перебувають спецпризначенці НАТО. Також деякі з цих неофіційних інформаторів є іноземними військовослужбовцями у відставці та добровільно вступили до лав ЗСУ.

Крім того, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що деякі країни НАТО вже направили військових до України. Втім, він не сказав, про які країни йдеться.

Водночас очільник українського МЗС Дмитро Кулеба зауважив, що, хоча Україна ніколи не просила про введення іноземних військ, лідери ЄС повинні звикнути до думки, що "цей день може настати". 

НАТО
військова допомога
Іспанія
військові
війна в Україні

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