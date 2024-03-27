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Отправка войск НАТО в Украину — в Испании выразили свою позицию

27 марта 2024 10:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Отправка войск НАТО в Украину — в Испании выразили свою позицию
Вооруженные силы Испании. Фото: diariodecadiz.es
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Глава Министерства иностранных дел Испании Хосе Альбарес заявил, что его страна не планирует отправлять свои войска в Украину и не знает таких государств НАТО, которые согласились на это. В то же время он подчеркнул, что Украина не просит об этом, а только нуждается в оружии и гуманитарной помощи. 

Об этом сообщает Cadena SER.

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Планирует ли Испания отправлять свои войска в Украину

Альбарес рассказал, что Испания, как и другие страны, не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину.

Он подчеркнул, что испанцы знают, что происходит в Европе, и о захватнической войне России в Украине. Поэтому Испания помогает нашему государству оружием и гуманитарной помощью, отмечая, что большего Украина не просит.

"Испания, конечно, не рассматривает возможность отправки войск в Украину, и я не знаю, чтобы любая страна сейчас рассматривала такую возможность. С другой стороны, Украина не просит отправки войск, она просит о других вещах, она просит о гуманитарной помощи, она просит о военной помощи, и это то, что мы оказываем ей как от Европы, так и от испанского правительства. Но они не просят о войсках", — отметил глава МИД Испании.

Возможно размещение войск НАТО в Украине

Напомним, президент Франции Эмануэль Макрон в очередной раз заявил, что французская армия будет введена на территорию Украины. Однако ведение войск будет иметь нюанс.

Ранее французское издание El País писало, что в Украине уже находятся спецназовцы НАТО. Также некоторые из этих неофициальных информаторов являются иностранными военнослужащими в отставке и добровольно вступили в ряды ВСУ.

Кроме того, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что некоторые страны НАТО уже направили военных в Украину. Впрочем, он не сказал, о каких странах идет речь.

В то же время глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отметил, что, хотя Украина никогда не просила о введении иностранных войск, лидеры ЕС должны привыкнуть к мнению, что "этот день может наступить".

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