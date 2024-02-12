Відповідав за виробництво дронів у РФ — чиновник окупаційної "влади" Криму отримав підозру

Російський солдат у Криму. Фото: агенція Reuters

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру заступнику кримського гауляйтера Сергія Аксьонова Роману Хитущенко, який відповідає за серійне виробництво дронів для російської армії на тимчасово захопленому півострові.

Про це повідомила пресслужба силового відомства сьогодні, 12 лютого.

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Силовики встановили, що торік, у червні, Хитущенко увійшов до "робочої групи", яка створила у тимчасово окупованому Севастополі цех для виробництва ударних та розвідувальних дронів. Після випробовувань апарати постачаються на позиції окупаційних військ на півдні України. Доповідає колаборант особисто "голові Криму" Сергію Аксьонову та направляє звіти до Москви.

Роман Хитущенко. Джерело: росЗМІ

Також за матеріалами розслідування Хитущенко одним із перших підтримав події "кримської весни", за що увійшов до складу місцевої окупаційної адміністрації, де отримав посаду "заступника міністра економічного розвитку", а торік восени — "першого заступника".

"З того часу фігурант опікується питаннями "переформатування" економіки півострова під потреби ВПК та окупаційних угруповань РФ", — кажуть силовики та додають, що Хитущенко також відвідує етери пропагандистських телеканалів, активно підтримуючи російську агресію.

Нагадаємо, раніше СБУ встановила особи військовослужбовців 423-го мотострілецького полку 4-ї дивізії 1-ї танкової армії Західного військового округу ЗС РФ, які катували мирних мешканців під час захоплення Сумської області.

Додамо, перед цим силовики заочно висунули звинувачення проти російського генерал-лейтенанта Якова Резанцева, який командував захопленням Херсонщини та наказав захопити аеродром у Чорнобаївці.