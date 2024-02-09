СБУ встановила росіян, які катували українців під час окупації Сумської області

Російський окупант. Фото: росЗМІ

Служба безпеки України встановила ще п'ятьох російських окупантів, які катували мирних жителів під час захоплення Сумської області. Йдеться про солдатів 423-го мотострілецького полку четвертої дивізії першої танкової армії Західного військового округу ЗС РФ.

Про це повідомила пресслужба СБУ у п'ятницю, 9 лютого.

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Вдалося встановити таких загарбників:

старшого лейтенанта Олексія Рижковіча — командира 2-ї мотострілецької роти 1-го мотострілецького батальйону;

лейтенанта Максима Волчека — командира 3-ї мотострілецької роти 1-го мотострілецького батальйону;

⁠сержанта Рустама Ірзаєва — командира відділення 1-го мотострілецького батальйону;

рядового Петра Ілюшина — заступника командира бойової машини, навідника-оператора 1-го мотострілецького батальйону;

рядового Вадима Мітіна — командира танка у складі танкового батальйону.

У лютому-березні 2022 року вони брали участь в окупації Охтирського району Сумської області, у тому числі міста Тростянець.

"Під час окупації населеного пункту всі п’ятеро фігурантів входили до складу російських "каральних загонів", які викрадали і катували місцевих жителів", — йдеться у повідомленні.

Катівня, яку облаштували окупанти в Сумській області. Фото: СБУ

Окупанти звозили українців до катівні, яку облаштували у підвалі місцевого елеватора. До мирних жителів застосовували тортури — росіяни їх били зв’язаними, а потім ледь притомними кидали на холодну підлогу і довгий час тримали без їжі та води. У СБУ зазначили, що особливою жорстокістю відзначався Волчек.

Катівня, яку облаштували окупанти в Сумській області. Фото: СБУ

За це командування ворога нагородило його "медаллю Суворова", яку він отримав після втечі окупантів із Сумської області.

Правоохоронці також задокументували, що Ірзаєв бив палкою зв’язаного чоловіка, якого викрали прямо посеред вулиці. Окупант обіцяв йому "переламати всі кістки".

Жорстокістю росіяни намагалися схилити потерпілих до співпраці з агресором, однак ворогу не вдалося цього зробити.

Слідчі СБУ оголосили фігурантам про заочну підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, СБУ у Миколаєві затримала агента, якого підозрюють у співпраці з ворогом. Зрадник слідкував за Миколаївським морським портом та передавав дані окупантам про ситуацію у Чорному морі.

Також у Харківській області співробітники СБУ затримали агронома, який допомагав російським загарбникам мінувати поля під час окупації регіону.