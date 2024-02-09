СБУ установила россиян, которые пытали украинцев во время оккупации Сумской области

Российский оккупант. Фото: росСМИ

Служба безопасности Украины установила еще пятерых российских оккупантов, которые пытали мирных жителей во время захвата Сумской области. Речь идет о солдатах 423-го мотострелкового полка четвертой дивизии первой танковой армии Западного военного округа ВС РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в пятницу, 9 февраля.

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Удалось установить следующих захватчиков:

старшего лейтенанта Алексея Рыжковича — командира 2-й мотострелковой роты 1-го мотострелкового батальона;

лейтенанта Максима Волчека — командира 3-й мотострелковой роты 1-го мотострелкового батальона;

⁠сержанта Рустама Ирзаева — командира отделения 1-го мотострелкового батальона;

рядового Петра Илюшина — заместителя командира боевой машины, наводчика-оператора 1-го мотострелкового батальона;

рядового Вадима Митина — командира танка в составе танкового батальона.

В феврале-марте 2022 года они участвовали в оккупации Ахтырского района Сумской области, в том числе города Тростянец.

"Во время оккупации населенного пункта все пятеро фигурантов входили в состав российских "карательных отрядов", которые похищали и пытали местных жителей", — говорится в сообщении.

Пыточная, которую обустроили оккупанты в Сумской области. Фото: СБУ

Оккупанты свозили украинцев в пыточную, которую обустроили в подвале местного элеватора. К мирным жителям применяли пытки — россияне их били связанными, а затем едва в сознании бросали на холодный пол и долгое время держали без еды и воды. В СБУ отметили, что особой жестокостью отличался Волчек.

Пыточная, которую обустроили оккупанты в Сумской области. Фото: СБУ

За это командование врага наградило его "медалью Суворова", которую он получил после побега оккупантов из Сумской области.

Правоохранители также задокументировали, что Ирзаев избивал палкой связанного мужчину, которого похитили прямо посреди улицы. Оккупант обещал ему "переломить все кости".

Жестокостью россияне пытались склонить пострадавших к сотрудничеству с агрессором, однако врагу не удалось этого сделать.

Следователи СБУ объявили фигурантам о заочном подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, СБУ в Николаеве задержала агента, подозреваемого в сотрудничестве с врагом. Предатель следил за Николаевским морским портом и передавал данные оккупантам о ситуации в Черном море.

Также в Харьковской области сотрудники СБУ задержали агронома, помогавшего российским захватчикам минировать поля во время оккупации региона.