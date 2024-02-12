Отвечал за производство дронов в РФ — чиновник оккупационной "власти" Крыма получил подозрение

Российский солдат в Крыму. Фото: агентство Reuters

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении заместителю крымского гауляйтера Сергея Аксенова Роману Хитущенко, отвечающему за серийное производство дронов для российской армии на временно захваченном полуострове.

Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства сегодня, 12 февраля.

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Силовики установили, что в июне прошлого года Хитущенко вошел в "рабочую группу", которая создала во временно оккупированном Севастополе цех для производства ударных и разведывательных дронов. После испытаний аппараты поставляются на позиции оккупационных войск на юге Украины. Докладывает коллаборант лично "председателю Крыма" Сергею Аксенову и направляет отчеты в Москву.

Роман Хитущенко. Источник: росСМИ

Также по материалам расследования, Хитущенко одним из первых поддержал события "крымской весны", за что вошел в состав местной оккупационной администрации, где получил должность "замминистра экономического развития", а осенью прошлого года — "первого заместителя".

"С тех пор фигурант занимается вопросами "переформатирования" экономики полуострова под нужды ВПК и оккупационных группировок РФ", — говорят силовики и добавляют, что Хитущенко также посещает эфиры пропагандистских телеканалов, активно поддерживая российскую агрессию.

Напомним, ранее СБУ установила личности военнослужащих 423-го мотострелкового полка 4-й дивизии 1-й танковой армии Западного военного округа ВС РФ, пытавших мирных жителей во время захвата Сумской области.

Добавим, перед этим силовики заочно предъявили обвинения российскому генерал-лейтенанту Якову Резанцеву, который командовал захватом Херсона и приказал захватить аэродром в Чернобаевке.