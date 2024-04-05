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Відомий фотограф розповів деталі зйомки на окупованій Херсонщині

5 квітня 2024 20:46
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Фотограф Ліберов розповів деталі зйомки у Кринках
Влад Ліберов. Фото: Скріншот відео
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Після перших зйомок у селі Кринки, що на Лівобережжі Херсонщини, де ЗСУ закріпилися ще влітку 2023 року, військовий фотограф Костя Ліберов не міг зібратися тиждень-півтора. Він досі боїться човнів та води.

Про це воєнкор розповів Новини.LIVE.

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"Після того, як я зробив ці світлини, я боюсь човнів, води і десь мабуть тиждень-півтора я не міг себе зібрати, щоби повернутися на Донеччину і знімати війну там. Не те, щоби обстрілювали... Літали FPV-дрони, і це були перші тижні, коли вони масово з'явилися у росіян", — розповів він.

За його словами, тоді Костя вперше дізнався, що таке FPV-глушилки, на які він та його дружина Влада Ліберова, також воєнкор, почали досить активно збирати і відправляти українським військовим. 

"Дрон — це керована маленька зброя, яка тебе може вбити. Це була середина вересня минулого року, і саме тоді у нас почалися зміни на фронті", — додав Костя.

Нагадаємо, із 5 квітня на ВДНГ запрацювала виставка воєнних фотокореспондентів Костянтина та Влади Ліберових — "Лінія зіткнення". Це понад 150 фотографій не лише із ділянок фронту, а й із тилових міст, які опиняються під обстрілами РФ. 

Херсонська область
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війна в Україні
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