Фотограф Ліберов розповів деталі зйомки у Кринках

Влад Ліберов. Фото: Скріншот відео

Після перших зйомок у селі Кринки, що на Лівобережжі Херсонщини, де ЗСУ закріпилися ще влітку 2023 року, військовий фотограф Костя Ліберов не міг зібратися тиждень-півтора. Він досі боїться човнів та води.

Про це воєнкор розповів Новини.LIVE.

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"Після того, як я зробив ці світлини, я боюсь човнів, води і десь мабуть тиждень-півтора я не міг себе зібрати, щоби повернутися на Донеччину і знімати війну там. Не те, щоби обстрілювали... Літали FPV-дрони, і це були перші тижні, коли вони масово з'явилися у росіян", — розповів він.

За його словами, тоді Костя вперше дізнався, що таке FPV-глушилки, на які він та його дружина Влада Ліберова, також воєнкор, почали досить активно збирати і відправляти українським військовим.

"Дрон — це керована маленька зброя, яка тебе може вбити. Це була середина вересня минулого року, і саме тоді у нас почалися зміни на фронті", — додав Костя.

Нагадаємо, із 5 квітня на ВДНГ запрацювала виставка воєнних фотокореспондентів Костянтина та Влади Ліберових — "Лінія зіткнення". Це понад 150 фотографій не лише із ділянок фронту, а й із тилових міст, які опиняються під обстрілами РФ.