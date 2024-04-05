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Известный фотограф рассказал детали съемки на оккупированной Херсонщине

5 апреля 2024 20:46
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Фотограф Либеров рассказал детали съемки в Крынках
Влад Либеров. Фото: Скриншот видео
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

После первых съемок в селе Крынки на Левобережье Херсонщины, где ВСУ закрепились еще летом 2023 года, военный фотограф Костя Либеров не мог собраться неделю-полторы. Он все еще боится лодок и воды.

Об этом военкор рассказал Новини.LIVE.

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"После того как я сделал эти фотографии, я боюсь лодок, воды и где-то неделю-полторы я не мог себя собрать, чтобы вернуться на Донеччину и снимать войну там. Не то, чтобы обстреливали... Летали FPV-дроны, и это были первые недели, когда они массово появились у россиян", — рассказал он.

По его словам, тогда Костя впервые узнал, что такое FPV-глушилки, на которые он и его жена Влада Либерова, также военкор, начали активно собирать и отправлять украинским военным.

"Дрон — это управляемое маленькое оружие, которое тебя может убить. Это была середина сентября прошлого года, и именно тогда у нас начались изменения на фронте", — добавил Костя.

Напомним, с 5 апреля на ВДНХ заработала выставка военных фотокорреспондентов Константина и Влады Либеровых — "Линия столкновения". Это более 150 фотографий не только с участков фронта, но и из тыловых городов, оказавшихся под обстрелами РФ.

Херсонская область
фото
война в Украине
війна

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