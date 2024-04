В Киеве открылась выставка известных фотографов о войне

Военкоры Власть и Костя Либеровых. Фото: скриншот

С 5 апреля на ВДНХ заработала выставка военных фотокорреспондентов Константина и Влады Либеровых — "Линия столкновения". Это более 150 фотографий не только с участков фронта, но и из тыловых городов, которые оказываются под обстрелами РФ.

Новини.LIVE побывали на выставке одними из первых.

"Лучше бы этой выставки не было"

"На "нуле" в основном снимает Костя. Потому что кроме риска оттуда не вернуться, там очень тяжелые условия. Сплошная тьма и все такое. Но в моральном плане все это сплошная боль... С одной стороны, это большая выставка, и я, и Костя должны были радоваться, но с другой, лучше бы ее не было", — говорит Влада.

Среди фото — "Кладбище снарядов в Харькове", "Битва за Бахмут", "Зима на фронте. Серебрянский лес", "30 часов на "нуле", "Последний штурм Да Винчи". Есть снимки, изображающие реальность гражданского населения кадрами из Марьинки, Бахмута, Соледара, Херсона, Лисичанска, Бучи, Николаева и других украинских городов, пострадавших в результате российского вторжения.

Есть также снимки с оккупированного левого берега Херсона, из села Крынки, где ВСУ смогли закрепиться еще в конце лета прошлого года и держат этот плацдарм дальше. Константин стал первым украинским фотографом, снявшим их пребывание там. Честно признается, это было очень непросто.

"После того как я сделал эти фотографии, я боюсь лодок, боюсь воды и где-то неделю-полторы после этого не мог себя собрать, чтобы поехать на Донеччину и снимать войну там. Россияне тогда запустили FPV-дроны — маленькое управляемое оружие, которое может убить. Как раз тогда они у них массово появились. Тогда я впервые узнал о FPV-глушилках, и мы начали собирать на них и передавать военным", — рассказал военкор Константин Либеров.

Сколько продлится выставка и цена за вход

Работы Либеровых известны не только в Украине, но и за ее пределами. Их фото публикуют в The New York Times, The Wall Street Journal, The Independent, а журнал TIME включил их снимки в список 100 лучших фото 2022 и 2023 годов.

Выставка "Линия столкновения" будет работать в павильоне №4 на ВДНХ с 5 по 21 апреля 2024 ежедневно с 11:00 до 21:00.

Вход — за донат от 100 гривен, также при желании можно приобрести любую работу. Собранные за период работы выставки средства передадут на закупку 1000 FPV-дронов для военных.