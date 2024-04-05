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У Києві відкрилась вражаюча виставка про жахіття війни

5 квітня 2024 16:57
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
В Києві відкрилась виставка відомих фотографів про війну
Воєнкори Влада та Костя Ліберових. Фото: Скріншот
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Із 5 квітня на ВДНГ запрацювала виставка воєнних фотокореспондентів Костянтина та Влади Ліберових — "Лінія зіткнення". Це більше 150  фотографій не лише із ділянок фронту, а й із тилових міст, які опиняються під обстрілами РФ. 

Новини.LIVE побували на виставці одними із перших.

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"На нулі здебільшого знімає Костя. Бо окрім ризику звідти не повернутися, там дуже тяжкі умови. Суцільна темрява і таке інше. Але у моральному плані все це суцільний біль... З одного боку це суцільна виставка і я, і Костя мали би радіти, але краще би її не було", — каже Влада.

Влада Ліберова
Влада Ліберова. Фото: Скріншот

Серед фото – "Кладовище снарядів у Харкові", "Битва за Бахмут", "Зима на фронті. Серебрянський ліс", "30 годин на нулі", "Останній штурм Да Вінчі". Є знімки, які зображують реальність цивільного населення кадрами з Мар’їнки, Бахмута, Соледара, Херсона, Лисичанська, Бучі, Миколаєва та інших українських міст, що постраждали внаслідок російського вторгнення. 

  • У Києві відкрилась вражаюча виставка про жахіття війни - фото 2
    Виставка Ліберових
  • У Києві відкрилась вражаюча виставка про жахіття війни - фото 3
    Виставка Ліберових
  • У Києві відкрилась вражаюча виставка про жахіття війни - фото 4
    Виставка Ліберових
  • У Києві відкрилась вражаюча виставка про жахіття війни - фото 5
    Виставка Ліберових
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Є також знімки із окупованого лівого берега Херсонщини, із села Кринки, де ЗСУ змогли закріпитися ще наприкінці літа минулого року і тримають цей плацдарм далі. Костянтин став першим українським фотографом, який зафільмував їхнє перебування там. Чесно зізнається, це було дуже не просто.

"Після того, як я зробив ці світлини, я боюсь човнів, боюсь води і десь тиждень-півтора після цього я не міг себе зібрати, щоб поїхати на Донеччину і знімати війну там. Росіяни тоді запустили FPV-дрони, маленька керована зброя, яка може вбити. Якраз вони на тоді у них масово з'явилися. Тоді я вперше дізнався про FPV-глушилки і почали збирати на них та передавати їх війську", — розповів воєнкор Костянтин Ліберов.

Костя Ліберов
Костя Ліберов. Фото: Скріншот

До коли триватиме виставка та ціна за вхід

Роботи Ліберових відомі не тільки в Україні, а й за її межами. Їхні фото публікують у The New York Times, The Wall Street Journal, The Independent, а журнал TIME включив їх знімки у список 100 найкращих фото 2022 і 2023 років.

Виставка "Лінія зіткнення" працюватиме в павільйоні №4 на ВДНГ з 5 по 21 квітня 2024 року щодня з 11:00 до 21:00.

Вхід – за донат від 100 гривень, також за бажанням можна придбати будь-яку роботу. Зібрані за період роботи виставки кошти передадуть на закупівлю 1000 fpv-дронів для військових.

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