В Києві відкрилась виставка відомих фотографів про війну

У Києві відкрилась вражаюча виставка про жахіття війни
Із 5 квітня на ВДНГ запрацювала виставка воєнних фотокореспондентів Костянтина та Влади Ліберових — "Лінія зіткнення". Це більше 150 фотографій не лише із ділянок фронту, а й із тилових міст, які опиняються під обстрілами РФ.
Новини.LIVE побували на виставці одними із перших.
"Краще би цієї виставки не було"
"На нулі здебільшого знімає Костя. Бо окрім ризику звідти не повернутися, там дуже тяжкі умови. Суцільна темрява і таке інше. Але у моральному плані все це суцільний біль... З одного боку це суцільна виставка і я, і Костя мали би радіти, але краще би її не було", — каже Влада.
Серед фото – "Кладовище снарядів у Харкові", "Битва за Бахмут", "Зима на фронті. Серебрянський ліс", "30 годин на нулі", "Останній штурм Да Вінчі". Є знімки, які зображують реальність цивільного населення кадрами з Мар’їнки, Бахмута, Соледара, Херсона, Лисичанська, Бучі, Миколаєва та інших українських міст, що постраждали внаслідок російського вторгнення.
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Виставка Ліберових
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Виставка Ліберових
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Виставка Ліберових
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Виставка Ліберових
Є також знімки із окупованого лівого берега Херсонщини, із села Кринки, де ЗСУ змогли закріпитися ще наприкінці літа минулого року і тримають цей плацдарм далі. Костянтин став першим українським фотографом, який зафільмував їхнє перебування там. Чесно зізнається, це було дуже не просто.
"Після того, як я зробив ці світлини, я боюсь човнів, боюсь води і десь тиждень-півтора після цього я не міг себе зібрати, щоб поїхати на Донеччину і знімати війну там. Росіяни тоді запустили FPV-дрони, маленька керована зброя, яка може вбити. Якраз вони на тоді у них масово з'явилися. Тоді я вперше дізнався про FPV-глушилки і почали збирати на них та передавати їх війську", — розповів воєнкор Костянтин Ліберов.
До коли триватиме виставка та ціна за вхід
Роботи Ліберових відомі не тільки в Україні, а й за її межами. Їхні фото публікують у The New York Times, The Wall Street Journal, The Independent, а журнал TIME включив їх знімки у список 100 найкращих фото 2022 і 2023 років.
Виставка "Лінія зіткнення" працюватиме в павільйоні №4 на ВДНГ з 5 по 21 квітня 2024 року щодня з 11:00 до 21:00.
Вхід – за донат від 100 гривень, також за бажанням можна придбати будь-яку роботу. Зібрані за період роботи виставки кошти передадуть на закупівлю 1000 fpv-дронів для військових.
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