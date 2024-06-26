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Відчуй себе ухилянтом — на iPhone з'явилася гра, в якій треба переплисти Тису

26 червня 2024 16:43
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
На iPhone зʼявилась гра, в якій треба переплисти Тису
Гра на iPhone, у якій треба переплисти Тису. Фото: скриншот
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

В Україні на iPhone вийшла гра, в якій потрібно допомогти ухилянту дістатися іншого берега Тиси і не втопитися при цьому. Вікове обмеження іграшки — 4+.

Про це повідомляють Новини.LIVE у середу, 26 червня.

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"Спробуй подолати Тису більше разів, ніж всі інші у світі. Але не думай, що все настільки легко  сильна течія не дасть тобі розслабитись протягом всього шляху", — говориться у коментары до гри.

Рейтингу та відгуків про гру ще немає. Її вікове обмеження — 4+.

Реакція Держприкордонслужби Україні

У ДПСУ вже встигли відреагувати на появу такої неоднозначної гри. Прикордонники зазначили, що "грати в ігри — нормально", але застерегли від повторення подібних дій у реальному житті.

Раніше ми повідомляли, що в Україні набрала популярності безплатна гра у Telegram, де можна керувати віртуальним хом’яком. За різні дії гравці отримують монети, які потім нібито можна конвертувати у криптовалюту.

Компанія Sony запровадила обмеження на активацію своїх відеоігор у сервісі Steam для користувачів з Росії та Білорусі. Онлайн-магазин Steampay також підтвердив, що активація ігор від Sony тепер недоступна для облікових записів Steam з Росії та Білорусі.

iPhone
технології
смартфон
IT
гра
ухилянти
ДПСУ

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