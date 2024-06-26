На iPhone зʼявилась гра, в якій треба переплисти Тису

Гра на iPhone, у якій треба переплисти Тису. Фото: скриншот

В Україні на iPhone вийшла гра, в якій потрібно допомогти ухилянту дістатися іншого берега Тиси і не втопитися при цьому. Вікове обмеження іграшки — 4+.

Про це повідомляють Новини.LIVE у середу, 26 червня.

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"Спробуй подолати Тису більше разів, ніж всі інші у світі. Але не думай, що все настільки легко — сильна течія не дасть тобі розслабитись протягом всього шляху", — говориться у коментары до гри.

Рейтингу та відгуків про гру ще немає. Її вікове обмеження — 4+.

Реакція Держприкордонслужби Україні

У ДПСУ вже встигли відреагувати на появу такої неоднозначної гри. Прикордонники зазначили, що "грати в ігри — нормально", але застерегли від повторення подібних дій у реальному житті.

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