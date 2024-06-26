На iPhone появилась игра, в которой нужно переплыть Тису

Игра на iPhone, в которой нужно переплыть Тису. Фото: скриншот

В Украине на iPhone вышла игра, в которой нужно помочь ухилянту добраться до другого берега Тисы и не утонуть при этом. Возрастное ограничение игрушки — 4+.

Об этом сообщают Новини.LIVE в среду, 26 июня.

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"Попробуй преодолеть Тису больше раз, чем все остальные в мире. Но не думай, что все настолько легко, сильное течение не даст тебе расслабиться на протяжении всего пути", — говорится в комментарии к игре.

Рейтинга и отзывов об игру еще нет. Ее возрастное ограничение — 4+.

Реакция Госпогранслужбы Украины

В ГПСУ уже успели отреагировать на появление столь неоднозначной игры. Пограничники отметили, что "играть в игры нормально", но предостерегли от повторения подобных действий в реальной жизни.

Ранее мы сообщали, что в Украине набрала популярность бесплатная игра в Telegram, где можно управлять виртуальным хомяком. За разные действия игроки получают монеты, которые потом якобы можно конвертировать в криптовалюту.

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