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Почувствуй себя уклонистом — на iPhone появилась игра, в которой надо переплыть Тису

26 июня 2024 16:43
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
На iPhone появилась игра, в которой нужно переплыть Тису
Игра на iPhone, в которой нужно переплыть Тису. Фото: скриншот
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В Украине на iPhone вышла игра, в которой нужно помочь ухилянту добраться до другого берега Тисы и не утонуть при этом. Возрастное ограничение игрушки — 4+.

Об этом сообщают Новини.LIVE в среду, 26 июня.

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"Попробуй преодолеть Тису больше раз, чем все остальные в мире. Но не думай, что все настолько легко, сильное течение не даст тебе расслабиться на протяжении всего пути", — говорится в комментарии к игре.

Рейтинга и отзывов об игру еще нет. Ее возрастное ограничение — 4+.

Реакция Госпогранслужбы Украины

В ГПСУ уже успели отреагировать на появление столь неоднозначной игры. Пограничники отметили, что "играть в игры нормально", но предостерегли от повторения подобных действий в реальной жизни.

Ранее мы сообщали, что в Украине набрала популярность бесплатная игра в Telegram, где можно управлять виртуальным хомяком. За разные действия игроки получают монеты, которые потом якобы можно конвертировать в криптовалюту.

Компания Sony ввела ограничения на активацию своих видеоигр в сервисе Steam для пользователей из России и Белоруссии. Онлайн-магазин Steampay также подтвердил, что активация игр от Sony теперь недоступна для аккаунтов Steam из России и Белоруссии.

iPhone
технологии
смартфон
IT
игра
уклонисты
ГПСУ

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