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Верховна Рада в березні не ухвалила жодного законопроєкту — нардеп розповів деталі

28 березня 2024 19:19
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Ілля Рябінін
редактор
Верховна Рада в березні не ухвалила жодного законопроєкту — нардеп розповів деталі
Засідання Верховної Ради. Фото ілюстративне: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Депутати Верховної Ради України у четвер, 28 березня, завершили роботу. Водночас протягом першого місяця весни нардепи не ухвалили жодного законопроєкту.

Про це повідомив нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк у своєму блозі в Telegram.

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Верховна Рада в березні не ухвалила жодного законопроєкту

За словами політика, у березні нардепи провалили три блокуючих постанови:

  • 9667-1П "Про уточнення правових засад регулювання Фондом участі банків у системі гарантування вкладів фізичних осіб" (17 голосів);
  • 10313П та 10313-1П1 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист (41 та 41 голосів).

"На цьому засідання у березні завершились. Все, потужно попрацювали", — підбиває підсумки березневої роботи парламенту Железняк.

Верховна Рада в березні не ухвалила жодного законопроєкта — нардеп розповів деталі
Джерело: Telegram

Нагадаємо, раніше Ярослав Железняк заявив, що Верховна Рада України ухвалила закон про цифровізацію армії.

Також нардеп заявляв, що парламент так і не розглянув постанову про звільнення Мар'яни Безуглої, бо за її зняття з посади проголосувало лише 190  депутатів.

Верховна Рада
Ярослав Железняк
Україна
нардепи
законопроєкт

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