Верховна Рада в березні не ухвалила жодного законопроєкту — нардеп розповів деталі

Засідання Верховної Ради. Фото ілюстративне: УНІАН

Депутати Верховної Ради України у четвер, 28 березня, завершили роботу. Водночас протягом першого місяця весни нардепи не ухвалили жодного законопроєкту.

Про це повідомив нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк у своєму блозі в Telegram.

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За словами політика, у березні нардепи провалили три блокуючих постанови:

9667-1П "Про уточнення правових засад регулювання Фондом участі банків у системі гарантування вкладів фізичних осіб" (17 голосів);

10313П та 10313-1П1 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист (41 та 41 голосів).

"На цьому засідання у березні завершились. Все, потужно попрацювали", — підбиває підсумки березневої роботи парламенту Железняк.

Джерело: Telegram

Нагадаємо, раніше Ярослав Железняк заявив, що Верховна Рада України ухвалила закон про цифровізацію армії.

Також нардеп заявляв, що парламент так і не розглянув постанову про звільнення Мар'яни Безуглої, бо за її зняття з посади проголосувало лише 190 депутатів.