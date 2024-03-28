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Верховная Рада в марте не приняла ни одного законопроекта — нардеп рассказал детали

28 марта 2024 19:19
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Верховная Рада в марте не приняла ни одного законопроекта — нардеп рассказал детали
Заседание Верховной Рады. Фото иллюстративное: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Депутаты Верховной Рады Украины в четверг, 28 марта завершили работу. В то же время, в течение первого месяца весны нардепы не приняли ни одного законопроекта.

Об этом сообщил нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк в своем блоге в Telegram.

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Верховная Рада в марте не приняла ни одного законопроекта

По словам политика, в марте нардепы провалили три блокирующих постановления:

  • 9667-1П "Об уточнении правовых основ регулирования Фондом участия банков в системе гарантирования вкладов физических лиц" (17 голосов);
  • 10313П и 10313-1П1 по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту (41 и 41 голоса).

"На этом заседания в марте завершились. Все, мощно поработали", — подводит итоги мартовской работы парламента Железняк.

Верховная Рада в марте не приняла ни одного законопроекта - нардеп рассказал детали
Источник: Telegram

Напомним, ранее Ярослав Железняк заявил, что Верховная Рада Украины приняла закон о цифровизации армии.

Также нардеп заявлял, что парламент так и не рассмотрел постановление об увольнении Марианны Безуглой, потому что за ее смещение проголосовало только 190 депутатов.

Верховная Рада
Ярослав Железняк
Украина
нардепы
законопроект

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