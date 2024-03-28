Верховная Рада в марте не приняла ни одного законопроекта — нардеп рассказал детали

Заседание Верховной Рады. Фото иллюстративное: УНИАН

Депутаты Верховной Рады Украины в четверг, 28 марта завершили работу. В то же время, в течение первого месяца весны нардепы не приняли ни одного законопроекта.

Об этом сообщил нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк в своем блоге в Telegram.

Читайте также:

Верховная Рада в марте не приняла ни одного законопроекта

По словам политика, в марте нардепы провалили три блокирующих постановления:

9667-1П "Об уточнении правовых основ регулирования Фондом участия банков в системе гарантирования вкладов физических лиц" (17 голосов);

10313П и 10313-1П1 по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту (41 и 41 голоса).

"На этом заседания в марте завершились. Все, мощно поработали", — подводит итоги мартовской работы парламента Железняк.

Источник: Telegram

Напомним, ранее Ярослав Железняк заявил, что Верховная Рада Украины приняла закон о цифровизации армии.

Также нардеп заявлял, что парламент так и не рассмотрел постановление об увольнении Марианны Безуглой, потому что за ее смещение проголосовало только 190 депутатов.