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Верховна Рада найближчими днями залишиться без опалення — у чому причина

15 січня 2024 22:57
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Верховна Рада найближчими днями залишиться без опалення — у чому причина
Засідання Верховної Ради. Ілюстративне фото: УНІАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Верховна Рада найближчими днями залишиться без опалення. Зазначається, що сталася аварія з трубою.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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"Тому фраза "відморожені депутати" заграла новими фарбами. Одна надія на нестримну енергію колег, яка буде нас гріти", — пожартував політик.

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Скриншот допису з Telegram "Залізний нардеп"

Що відомо про засідання ВР 16 січня

Також він повідомляв, що у Верховній Раді завтра, 16 січня, швидше за все не будуть розглядати питання щодо відкликання Мар'яни Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

"Розіслали порядок денний роботи Парламенту на завтра... І вгадайте, якого питання там немає? Знову немає змін по Комітетах і відкликання Безуглої з посади заступника оборонного Комітету. При тому, що всім одразу очевидно, це питання буде порушено в залі іншими депутатами. Але виглядає це якось, як прям якась окрема форма мазохізму", — зазначив депутат.

Також Железняк додав, що питання про мобілізацію теж немає на порядку денному.

порядок денний ВР
Скриншот допису з Telegram "Залізний нардеп"

Нагадаємо, українське видання "РБК-Україна" повідомляло, що у Раді все ж ухвалили рішення щодо звільнення Мар'яни Безуглої з посади заступника голови Комітету з нацбезпеки та оборони України. Також під час однієї з нарад в Офісі Президента пролунала ініціатива про звільнення й голови комітету Олександра Завітневича, який має конфлікти з нардепкою.

Своєю чергою нардепка Олена Мошенець розповіла, коли винесуть проєкт закону про мобілізацію в Раду чи на комітети. За її словами, це може відбутися вже наступного тижня.

Верховна Рада
Ярослав Железняк
політики
опалення
народні депутати

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