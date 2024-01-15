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Верховная Рада в ближайшие дни останется без отопления — в чем причина

15 января 2024 22:57
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Верховная Рада в ближайшие дни останется без отопления — в чем причина
Заседание Верховной Рады. Иллюстративное фото: УНИАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Верховная Рада в ближайшие дни останется без отопления. Отмечается, что произошла авария с трубой.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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"Поэтому фраза "отмороженные депутаты" заиграла новыми красками. Одна надежда на безудержную энергию коллег, которая будет нас греть", — пошутил политик.

почему вр останется без тепла
Скриншот сообщения из Telegram "Железный нардеп"

Что известно о заседании ВР 16 января

Также он сообщал, что в Верховной Раде завтра, 16 января, скорее всего, не будут рассматривать вопрос об отзыве Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

"Разослали повестку дня работы Парламента на завтра… И угадайте, какого вопроса там нет? Снова нет изменений по Комитетам и отзыву Безуглой с должности заместителя оборонного Комитета. При том, что всем сразу очевидно, этот вопрос будет поднят в зале другими депутатами. Но выглядит это как-то, как прямо какая-то отдельная форма мазохизма", — отметил депутат.

Также Железняк добавил, что вопроса о мобилизации тоже нет в повестке дня.

повестка дня ВР
Скриншот сообщения из Telegram "Железный нардеп"

Напомним, украинское издание "РБК-Украина" сообщало, что в Раде все же приняли решение об освобождении Марьяны Безуглой от должности заместителя председателя Комитета по нацбезопасности и обороне Украины. Также во время одного из совещаний в Офисе Президента прозвучала инициатива об увольнении и главы комитета Александра Завитневича, у которого конфликты с нардепом.

В свою очередь нардеп Елена Мошенец рассказала, когда вынесут проект закона о мобилизации в Раду или на комитеты. По ее словам, это может произойти на следующей неделе.

Верховная Рада
Ярослав Железняк
политики
отопление
народные депутаты

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