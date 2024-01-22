Велика Британія передала в ООН докази отримання Росією зброї з КНДР

Кім Чен Ин під час візиту до Росії. Фото ілюстративне: itv News

Велика Британія передала фахівцям Організації об'єднаних націй супутникові фотографії, на яких містяться докази постачання вантажів із Північної Кореї до Російської Федерації. В зв'язку з цим Лондон ініціює офіційне розслідування торгівлі зброєю всупереч міжнародним санкціям.

Про це повідомляє The Guardian.

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Знімки російських суден у порту Північної Кореї. Фото: Міністерство оборони Великої Британії

Північна Корея постачає зброю РФ

На знімках видно, що три російські кораблі — "Майя", "Ангара" та "Марія" — завантажуються контейнерами у північнокорейському порту Наджин. Після цього ці судна вирушили до російських портів, розташованих на Далекому Сході.

Звіт британської розвідки був переданий експертам ООН після того, як США оголосили, що Росія використала балістичні ракети з КНДР для обстрілів України.

За інформацією видання, всі три кораблі, які зафіксували супутники, у 2022 році потрапили під санкції уряду США "через їхні зв'язки з судноплавною компанією міністерства оборони Росії ТОВ "Оборонлогистика". Ця компанія брала участь у незаконному захопленні та окупації Криму Росією.

Маршрути з порту КНДР до Росії. Фото: Міністерство оборони Великої Британії

Також ці кораблі пов'язані з приватними російськими морськими судноплавними компаніями, які перевозять зброю та іншу військову техніку для потреб держави-агресора.

Також відомо, що два з цих трьох кораблів також були ідентифіковані в нещодавньому звіті Royal United Services Institute, який висвітлював зростання перевезень із Північної Кореї до Росії. Третє судно належить до групи комерційних суден, які здійснюють постачання військової техніки та боєприпасів із Північної Кореї до Росії.

Вважається, що ці поставки сприяли ракетним ударам по Україні у грудні та січні, внаслідок яких загинули десятки людей та сотні отримали поранення.

Раніше ми повідомляли, що президент Росії Володимир Путін заявив про готовність відвідати Північну Корею найближчим часом. Як відомо, з візитом в Росії з 15 по 17 січня перебувала урядова делегація КНДР, очільником якої була голова МЗС країни Чхве Сон Хуей.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Північна Корея може продати Росії нові типи тактичних керованих ракет для використання Москвою у війні з Україною. Їх можуть передати на додачу до передбачуваних поставок балістичних ракет малої дальності.