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Великобритания передала в ООН доказательства получения Россией оружия из КНДР

22 января 2024 19:25
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Великобритания передала в ООН доказательства получения Россией оружия из КНДР
Ким Чен Ын во время визита в Россию. Фото иллюстративное: itv News
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Великобритания передала специалистам Организации объединенных наций спутниковые фотографии, на которых содержатся доказательства поставок грузов из Северной Кореи в Российскую Федерацию. В этой связи Лондон инициирует официальное расследование торговли оружием вопреки международным санкциям.

Об этом сообщает The Guardian.

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корабли
Снимки русских судов в порту Северной Кореи. Фото: Министерство обороны Великобритании

Северная Корея снабжает оружие РФ

На снимках видно, что три российских корабля — "Майя", "Ангара" и "Мария" — загружаются контейнерами в северокорейском порту Наджин. После этого эти суда отправились в российские порты, расположенные на Дальнем Востоке.

Отчет британской разведки был передан экспертам ООН после того, как США объявили, что Россия использовала баллистические ракеты из КНДР для обстрелов Украины.

По информации издания, все три корабля, которые зафиксировали спутники, в 2022 году попали под санкции правительства США "из-за их связей с судоходной компанией министерства обороны России ООО "Оборонлогистика". Эта компания принимала участие в незаконном захвате и оккупации Крыма Россией.

корабли
Маршруты из порта КНДР в Россию. Фото: Министерство обороны Великобритании

Также эти корабли связаны с частными российскими морскими судоходными компаниями, перевозящими оружие и другую военную технику для нужд государства-агрессора.

Также известно, что два из этих трех кораблей также были идентифицированы в недавнем отчете Royal United Services Institute, освещавшем рост перевозок из Северной Кореи в Россию. Третье судно входит в группу коммерческих судов, осуществляющих поставки военной техники и боеприпасов из Северной Кореи в Россию.

Считается, что эти поставки привели к ракетным ударам по Украине в декабре и январе, в результате которых погибли десятки человек и сотни получили ранения.

Ранее мы сообщали, что президент России Владимир Путин заявил о готовности посетить Северную Корею в ближайшее время. Как известно, с визитом в Россию с 15 по 17 января находилась правительственная делегация КНДР, главой которой была глава МИД страны Чхве Сон Хуэй.

Напомним, ранее мы писали, что Северная Корея может продать России новые типы тактических управляемых ракет для использования Москвой в войне с Украиной. Их могут передать в дополнение к предполагаемым поставкам баллистических ракет малой дальности.

разведка
оружие
ООН
КНДР
Великобритания
Россия

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